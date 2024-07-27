Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Президент SK Group предостерегает NVIDIA от слишком больших надежд на ИИ
Директора частной клиники обвинили в мошенничестве с ОМС
Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью
Собчак и Богомолов раскритиковали открытие Олимпиады
Штрафы за мяту на даче? Это не соответствует действительности. Разбираемся
Куда поехать в бархатный сезон без больших затрат? 4 бюджетных варианта
Как правильно выбирать яйца в магазине: советы опытных хозяек
State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России
Оттенок солнечного поцелуя: советы по окрашиванию и уходу за волосами

Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Лето подходит к концу, а отпуск по-прежнему не предвидится? Поднимите себе настроение, изменив цвет волос и добившись эффекта выгоревших на солнце прядей, даже если все лето провели в офисе. Секрет такого эффекта кроется не в конкретном цвете, а в технике окрашивания. Волосы, выглядящие так, будто их осветлило солнце, имеют плотный основной цвет с более светлыми оттенками в той же палитре.

Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Чтобы создать солнечный цвет волос, лучше обратиться к профессионалам. Наиболее популярные техники для достижения этого эффекта — балаяж и фолаяж. Балаяж позволяет создать естественный вид благодаря нанесению осветляющего средства вручную. В свою очередь, фолаяж использует фольгу для осветления прядей, что особенно эффективно на темных волосах.

Уход за окрашенными волосами требует внимания. Важно использовать шампуни и кондиционеры, безопасные для цвета, чтобы не потерять насыщенность оттенка. Для предотвращения появления медных оттенков рекомендуется использовать шампунь с фиолетовыми пигментами. Тонирующие средства помогут поддерживать яркость цвета и кондиционировать волосы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6
Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания
Президент SK Group предостерегает NVIDIA от слишком больших надежд на ИИ
Директора частной клиники обвинили в мошенничестве с ОМС
Экстрасенс Фатима Хадуева предрекла переговоры России и Украины осенью
Собчак и Богомолов раскритиковали открытие Олимпиады
Штрафы за мяту на даче? Это не соответствует действительности. Разбираемся
Куда поехать в бархатный сезон без больших затрат? 4 бюджетных варианта
Как правильно выбирать яйца в магазине: советы опытных хозяек
State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников