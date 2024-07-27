Оттенок солнечного поцелуя: советы по окрашиванию и уходу за волосами

Как создать эффект выгоревших на солнце волос: секреты профессионального окрашивания

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето подходит к концу, а отпуск по-прежнему не предвидится? Поднимите себе настроение, изменив цвет волос и добившись эффекта выгоревших на солнце прядей, даже если все лето провели в офисе. Секрет такого эффекта кроется не в конкретном цвете, а в технике окрашивания. Волосы, выглядящие так, будто их осветлило солнце, имеют плотный основной цвет с более светлыми оттенками в той же палитре.

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Чтобы создать солнечный цвет волос, лучше обратиться к профессионалам. Наиболее популярные техники для достижения этого эффекта — балаяж и фолаяж. Балаяж позволяет создать естественный вид благодаря нанесению осветляющего средства вручную. В свою очередь, фолаяж использует фольгу для осветления прядей, что особенно эффективно на темных волосах.

Уход за окрашенными волосами требует внимания. Важно использовать шампуни и кондиционеры, безопасные для цвета, чтобы не потерять насыщенность оттенка. Для предотвращения появления медных оттенков рекомендуется использовать шампунь с фиолетовыми пигментами. Тонирующие средства помогут поддерживать яркость цвета и кондиционировать волосы.