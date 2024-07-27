Overwatch 2 может вернуть режим 6 на 6: разработчики тестируют новые возможности

Команда Overwatch 2 исследует возможность возвращения режима 6 на 6

1:47 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Одним из главных изменений в Overwatch 2 стало снижение числа участников в матчах с 6 на 6 до 5 на 5. Однако многие поклонники оригинальной игры высказываются за возвращение формата, и разработчики Blizzard принимают эти отзывы всерьёз.

Фото: flickr.com by Vancouver Film School is licensed under Commons, the free media repository

Игровой директор Аарон Келлер озвучил основные сложности, с которыми столкнется команда. Главная проблема — обеспечение оптимальной технической производительности при 12 игроках на поле. Внедренные обновления и улучшения в Overwatch 2 могут оказать заметное влияние на производительность игры, особенно для пользователей старых систем. Поэтому необходимо решить, как сохранить высокое качество при увеличении числа участников.

Еще одна сложность заключается в управлении временем ожидания в очереди, что стало одной из причин перехода на формат 5 на 5. У Blizzard есть несколько идей, как улучшить эту ситуацию, но результаты пока неопределенны. Они также хотят убедиться, что текущие игроки не будут разочарованы попытками вернуть формат 6 на 6.

В ближайших планах — провести тестирование нового формата в течение нескольких недель и оценить реакцию сообщества. После этого команда проанализирует влияние возвращения 6 на 6 на остальные режимы игры, такие как 5 на 5 и аркада. Цель тестирования — выяснить, как новый режим вписывается в текущую игровую экосистему и в будущее франшизы. По итогам тестов Blizzard разработает стратегию, которая может включать как 5 на 5, так и 6 на 6, или сочетание обоих форматов.