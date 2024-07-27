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Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов

Штрафы за мяту на даче? Это не соответствует действительности. Разбираемся

2:08
Садоводство » Советы

В последнее время в интернете распространилась информация о том, что выращивание мяты полевой на дачном участке может грозить серьёзными штрафами. Однако, как выяснил профессор МГУ, доктор биологических наук Александр Зернов, эти сведения не соответствуют действительности, сообщает ura.news.

Штрафы за мяту на даче? Это не соответствует действительности. Разбираемся
Фото: commons.wikimedia.org

Ранее преподаватель Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова заявила, что выращивание на дачах психотропных растений, включая мяту полевую, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет. Однако Зернов опроверг эту информацию, пояснив, что в российском законодательстве нет упоминания о мяте полевой и ответственности за ее культивирование.

Ну какая мята? Уже 20 лет действует постановление правительства, где всё перечислено, какая ответственность предусмотрена за выращивание запрещённых растений. Мяты там нет, — заявил эксперт.

Выяснилось, что мята полевая приравнивается к сорнякам, поэтому если участок сильно зарастет ею, владельца могут оштрафовать за неубранные сорняки. Штраф составит от 0,3% до 0,5% от кадастровой стоимости участка.

Также, согласно постановлению правительства РФ от 18.09.2020 № 1482, невыполнение мер по улучшению качества земли, например, борьбе с сорняками, влечет наказание в виде штрафа от 20 до 50 тысяч рублей. В этот перечень "вредных" растений входят не только мята, но и одуванчики, ромашка и другие.

Таким образом, профессор МГУ опроверг информацию о жёстких наказаниях за выращивание мяты на дачных участках. Однако он предупредил, что участки, сильно заросшие этим растением, могут всё же повлечь административные штрафы за неуборку сорняков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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