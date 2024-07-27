Директора частной клиники обвинили в мошенничестве с ОМС

1:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, касающемуся коммерческого директора частной клиники. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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Уголовное дело было возбуждено на основе материалов регионального управления Федеральной службы безопасности.

Согласно версии следствия, в период с августа 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый, будучи коммерческим директором клиники, создал организованную группу с другими сотрудниками клиники с целью хищения средств регионального отделения фонда обязательного медицинского страхования.

Мужчина давал указания вносить в истории болезни пациентов заведомо недостоверные сведения, чтобы создать видимость обоснованности затрат на их лечение. Затем в фонд предоставлялись документы для получения оплаты за оказанную медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию.

Благодаря противоправной деятельности обвиняемого коммерческая организация необоснованно получила денежные средства от фонда в сумме около 7 миллионов рублей. Всего за весь период незаконной деятельности (с декабря 2020 года по февраль 2023 года) было получено более 25,5 миллионов рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Расследование в отношении других фигурантов продолжается.

Уголовное дело передано в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.