Конец эры NVIDIA? Что будет, если бум ИИ внезапно обрушится

Президент SK Group предостерегает NVIDIA от слишком больших надежд на ИИ

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Председатель SK Group и Корейской торгово-промышленной палаты (KCCI), Че Тэ Вон, выразил сомнения относительно долгосрочных перспектив успеха NVIDIA. Он указал на возможную временность текущего успеха компании в свете конкуренции с AMD и ARM, которые могут начать предлагать альтернативные высококачественные чипы по более доступным ценам.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

Че сравнил нынешний бурный интерес к искусственному интеллекту с золотой лихорадкой XIX века, подчеркнув, что если доходы от ИИ-технологий не оправдают ожиданий, текущий бум может угаснуть.

NVIDIA, ставшая одной из самых ценных компаний благодаря рекордным продажам графических процессоров для дата-центров, сталкивается с ростом затрат на обучение новых ИИ-моделей. Дарио Амодеи из Anthropic предсказывает, что к 2025 году эти расходы могут достигнуть $100 миллиардов, вызывая опасения аналитиков Goldman Sachs.

Че Тэ Вон подчеркнул, что резкое сокращение инвестиций в специализированное оборудование может негативно сказаться на NVIDIA, если ИИ не оправдает ожиданий. В то же время, он отметил, что компания может повернуться к своим корням в игровой индустрии, где она сохраняет сильные позиции.