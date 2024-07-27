Продажи подержанных электромобилей в России бьют рекорды

Продажи электромобилей в России выросли на 10%

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В первые шесть месяцев 2024 года в России было продано 5164 подержанных электромобиля, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство "Автостат".

Фото: Own work by Cllackr, PDM

Лидерами рынка стали марки Nissan и Tesla, на которые пришлось почти 60% всех продаж: 37% у Nissan и 21% у Tesla. Китайские бренды Zeekr и Hongqi, а также немецкий Volkswagen также пользуются спросом.

Журналисты SPEEDME. RU отмечают, что несмотря на высокую начальную стоимость, владение электромобилем дешевле, чем традиционным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Анализ компании J. D. Power показал, что в 48 штатах США общая стоимость владения электромобилем в течение пяти лет ниже, чем у бензинового аналога. Эти данные подтверждают рост интереса к электромобилям и их экономическую эффективность.