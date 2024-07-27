Собчак и Богомолов разгромили открытие Олимпийских игр в Париже

Собчак и Богомолов раскритиковали открытие Олимпиады

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов, подвергли резкой критике церемонию открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Богомолов назвал церемонию "худшей", отметив её скучность и провинциальность. Собчак выразила своё мнение более подробно, назвав открытие "чудовищным" и "безвкусным".

Она подчеркнула, что идея использовать город как декорацию звучала хорошо, но реальность не оправдала ожиданий. По её мнению, город оказался больше и величественнее представленных костюмов.

Она сравнила церемонию с великолепными открытиями Олимпиад в Пекине, Токио и Сочи, отметив, что парижское открытие было похоже на провинциальное шоу. Собчак также раскритиковала уровень съемки церемонии, назвав его странным.