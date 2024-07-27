Собчак и Богомолов разгромили открытие Олимпийских игр в Париже

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов, подвергли резкой критике церемонию открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Богомолов назвал церемонию "худшей", отметив её скучность и провинциальность. Собчак выразила своё мнение более подробно, назвав открытие "чудовищным" и "безвкусным".
Она подчеркнула, что идея использовать город как декорацию звучала хорошо, но реальность не оправдала ожиданий. По её мнению, город оказался больше и величественнее представленных костюмов.
Она сравнила церемонию с великолепными открытиями Олимпиад в Пекине, Токио и Сочи, отметив, что парижское открытие было похоже на провинциальное шоу. Собчак также раскритиковала уровень съемки церемонии, назвав его странным.
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