Время экономить: бюджетные направления для путешествий по стране в бархатный сезон

Куда поехать в бархатный сезон без больших затрат? 4 бюджетных варианта

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бархатный сезон — отличный период для путешествий по России, когда погода еще теплая, а цены на туры и отели значительно ниже, чем летом. Если вы хотите провести отпуск или выходные с пользой и при этом сэкономить, предлагаем рассмотреть несколько бюджетных направлений для отдыха в стране.

Фото: unsplash.com by Todd Diemer, PDM

Крым

Крымский полуостров — одно из самых популярных и доступных мест для отдыха россиян. Бархатный сезон — прекрасное время для посещения Крыма, когда цены на проживание, питание и перелеты заметно снижаются. Можно выбрать бюджетный вариант отдыха на одном из курортов Черного моря или остановиться в Севастополе, Ялте, Евпатории или Феодосии. Кроме пляжного отдыха, в Крыму есть множество достопримечательностей, которые можно посетить.

Кавказские Минеральные Воды

Этот регион славится своими целебными минеральными источниками, которые привлекают туристов круглый год. Бархатный сезон — оптимальное время для посещения Кавказских Минеральных Вод, когда цены на проживание и лечебные процедуры ниже, чем летом. Популярные курорты этого направления — Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск. Помимо лечебного отдыха, в регионе есть возможность насладиться живописной природой и посетить интересные экскурсии.

Золотое Кольцо

Классический маршрут Золотого Кольца России — отличный вариант для бюджетного культурно-познавательного отдыха в бархатный сезон. В это время года цены на экскурсии, гостиницы и питание в городах Золотого Кольца (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир) заметно ниже. Кроме того, в бархатный сезон меньше туристов, и вы сможете спокойно насладиться достопримечательностями этого живописного региона.

Нижний Новгород

Этот древний город с богатой историей и культурой отлично подходит для бюджетного отдыха в бархатный сезон. Осенью здесь заметно меньше туристов, чем летом, поэтому цены на проживание, питание и экскурсии значительно ниже. Обязательно стоит посетить Нижегородский кремль, прогуляться по Большой Покровской улице, подняться на канатной дороге через Волгу и заглянуть на Нижегородскую ярмарку.

Данные направления позволят вам провести отдых в России с комфортом и при этом сэкономить. Бархатный сезон — идеальное время для знакомства с красотами нашей страны без больших затрат.