Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки

Причины появления седины в молодом возрасте

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обнаружение седых волос в молодом возрасте всегда приносит неожиданность и дискомфорт. Дерматолог и велнес-коуч Стас Горин объясняет, что хотя старение волос является естественным процессом, появление седины в 20 лет может быть поводом для беспокойства.

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Гены играют ключевую роль в этом процессе, но также существуют привычки, которые могут ускорить его. Проведение много времени на солнце, использование химических средств для укладки волос, курение, неправильное питание и недостаток масла в волосах — все это может способствовать появлению седины.

Забота о волосах, защита их от солнечных лучей, выбор средств без химических добавок, отказ от курения, сбалансированное питание и регулярные масляные массажи могут помочь предотвратить раннее поседение и поддерживать здоровье волос.