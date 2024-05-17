Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку

Предлагаем вам рецепт простого и вкусного заливного пирога с рыбными консервами на основе йогурта и кефира. Этот пирог отличается мягким тестом и вкусной начинкой, которая идеально сочетается с рыбными консервами.
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza is licensed under CC BY 2.0
Рецепт рассчитан на 4 порции.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 5 яиц,
— 2 чайные ложки растительного масла,
— 100 мл кефира,
— 150 мл натурального йогурта,
— 1/4 чайной ложки соли,
— 1/2 чайной ложки разрыхлителя,
— 100 г муки,
— 1 пучок зелёного лука,
— 1 банка рыбных консервов,
— перец чёрный молотый по вкусу.
Вот как приготовить заливной пирог с рыбными консервами на йогурте и кефире:
Сварите 3 яйца вкрутую в течение 10 минут, затем охладите и очистите их.
Разогрейте духовку до 200 °C, а форму для выпечки смажьте растительным маслом.
Взбейте венчиком 2 сырых яйца, кефир, йогурт, соль, разрыхлитель и муку до получения гладкого теста.
Нарежьте варёные яйца и порубите зелёный лук. Затем смешайте их с рыбными консервами. Посолите и добавьте перец по вкусу.
Вылейте в форму половину теста и равномерно распределите начинку по нему. Затем покройте начинку оставшейся половиной теста.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке около 30 минут, до получения золотистого цвета.
Этот заливной пирог с рыбными консервами на йогурте и кефире подойдет как для завтрака, так и для легкого обеда или перекуса. Вы можете подавать его горячим или остывшим, в зависимости от ваших предпочтений. Приятного аппетита!
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Заливной пирог с рыбной консервой на кефире 🥧 Как приготовить ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ с консервой из рыбы