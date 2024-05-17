Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку

Заливной пирог с рыбными консервами: очень быстрое тесто на йогурте и кефире

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт простого и вкусного заливного пирога с рыбными консервами на основе йогурта и кефира. Этот пирог отличается мягким тестом и вкусной начинкой, которая идеально сочетается с рыбными консервами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza is licensed under CC BY 2.0

Рецепт рассчитан на 4 порции.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 5 яиц,

— 2 чайные ложки растительного масла,

— 100 мл кефира,

— 150 мл натурального йогурта,

— 1/4 чайной ложки соли,

— 1/2 чайной ложки разрыхлителя,

— 100 г муки,

— 1 пучок зелёного лука,

— 1 банка рыбных консервов,

— перец чёрный молотый по вкусу.

Вот как приготовить заливной пирог с рыбными консервами на йогурте и кефире:

Сварите 3 яйца вкрутую в течение 10 минут, затем охладите и очистите их. Разогрейте духовку до 200 °C, а форму для выпечки смажьте растительным маслом. Взбейте венчиком 2 сырых яйца, кефир, йогурт, соль, разрыхлитель и муку до получения гладкого теста. Нарежьте варёные яйца и порубите зелёный лук. Затем смешайте их с рыбными консервами. Посолите и добавьте перец по вкусу. Вылейте в форму половину теста и равномерно распределите начинку по нему. Затем покройте начинку оставшейся половиной теста. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке около 30 минут, до получения золотистого цвета.

Этот заливной пирог с рыбными консервами на йогурте и кефире подойдет как для завтрака, так и для легкого обеда или перекуса. Вы можете подавать его горячим или остывшим, в зависимости от ваших предпочтений. Приятного аппетита!