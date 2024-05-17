Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные НИУ ВШЭ создали ИИ-алгоритмы для разработки систем связи 5G и 6G
Агата Муцениеце сочла за комплимент утверждение о ее сходстве с Юлией Паршутой
Екатеринбург планирует увеличить число туристов до 2,5 миллионов
Ветеринары назвали деликатесы для кошек
Прохор Шаляпин развеял слухи о занятии проституцией
Тойота готовит к выпуску электрический пикап Hilux в Таиланде к 2025 году
5 продуктов, способных повысить либидо
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Станислав Садальский высказался против переноса столицы Украины во Львов
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку

Заливной пирог с рыбными консервами: очень быстрое тесто на йогурте и кефире

1:52
Еда

Предлагаем вам рецепт простого и вкусного заливного пирога с рыбными консервами на основе йогурта и кефира. Этот пирог отличается мягким тестом и вкусной начинкой, которая идеально сочетается с рыбными консервами.

Заливной пирог с рыбными консервами: очень быстрое тесто на йогурте и кефире
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza is licensed under CC BY 2.0

Рецепт рассчитан на 4 порции.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 5 яиц,

— 2 чайные ложки растительного масла,

— 100 мл кефира,

— 150 мл натурального йогурта,

— 1/4 чайной ложки соли,

— 1/2 чайной ложки разрыхлителя,

— 100 г муки,

— 1 пучок зелёного лука,

— 1 банка рыбных консервов,

— перец чёрный молотый по вкусу.

Вот как приготовить заливной пирог с рыбными консервами на йогурте и кефире:

  1. Сварите 3 яйца вкрутую в течение 10 минут, затем охладите и очистите их.
  2. Разогрейте духовку до 200 °C, а форму для выпечки смажьте растительным маслом.
  3. Взбейте венчиком 2 сырых яйца, кефир, йогурт, соль, разрыхлитель и муку до получения гладкого теста.
  4. Нарежьте варёные яйца и порубите зелёный лук. Затем смешайте их с рыбными консервами. Посолите и добавьте перец по вкусу.
  5. Вылейте в форму половину теста и равномерно распределите начинку по нему. Затем покройте начинку оставшейся половиной теста.
  6. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке около 30 минут, до получения золотистого цвета.

Этот заливной пирог с рыбными консервами на йогурте и кефире подойдет как для завтрака, так и для легкого обеда или перекуса. Вы можете подавать его горячим или остывшим, в зависимости от ваших предпочтений. Приятного аппетита!

Заливной пирог с рыбной консервой на кефире 🥧 Как приготовить ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ с консервой из рыбы
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Последние материалы
Стало известно, как госрегулирование спасёт рынок маркетплейсов в России
Парки стали ключевым фактором при выборе новой недвижимости в Москве
Учёным удалось оживить замороженную ткань человеческого мозга без повреждений
Польза золы для пионов: есть или нет
Стали известны подходящие по знаку зодиака кошки
Этот тип тренировки способен улучшить память и увеличить продолжительность жизни
Как долго можно хранить молоко и кисломолочные продукты?
Лазерное лечение лица: основные преимущества
Шведский апелляционный суд подтвердил отказ в иске Tesla
Стас Барецкий сочинил провокационную песню о замке Пугачёвой и Галкина*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников