Рост арендных ставок на однокомнатные квартиры в крупных городах России в апреле

Аренда однокомнатных квартир в апреле подорожала в 44 крупных городах России, сообщили РИА Недвижимость в компании "Мир квартир".
Компания уточнила, что по сравнению с мартом аренда однокомнатных квартир выросла в 44 из 70 исследованных городов, в то время как в 25 городах она снизилась. Наибольший рост арендных ставок зафиксирован в Чите (+13%), Грозном (+12%), Сочи (+10%), Ульяновске (+9%) и Саранске (+8%). Наибольшее снижение отмечено в Новосибирске (-11%), Кирове (-11%) и Белгороде (-8%).
Согласно данным "Мира квартир", в Москве аренда однокомнатных квартир снизилась на 0,8%, в Подмосковье — на 0,7%, а в Петербурге — на 1,6%.
В среднем по крупным городам России аренда однокомнатных квартир выросла на 1% до 21,5 тысячи рублей в месяц. Также, по данным компании, аренда двухкомнатных квартир подорожала на 1% до 27,5 тысячи рублей, а трёхкомнатных — на 1,4% до 34 тысяч рублей в месяц.
Генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко отметил, что к росту арендных ставок приводит увеличение недоступности покупки жилья для большинства населения и смена сезонов. В преддверии лета многие люди, работающие удалённо, меняют регион проживания. Луценко также добавил, что предложение арендного жилья снова стало уменьшаться после его роста в первом квартале 2023 года.
Он подчеркнул, что за месяц количество свободных однокомнатных квартир для аренды сократилось на 5%, двухкомнатных — на 8%, а трехкомнатных — на 12%, что изменяет баланс спроса и предложения и побуждает собственников жилья поднимать цены.
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