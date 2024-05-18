Хирурги извлекли осколок снаряда из сердца пациента в Новокузнецке

Дмитрий Беглов: пациент уже выписан из стационара

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи Новокузнецка извлекли из сердца мужчины осколок снаряда, который мог привести к смерти.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Благодаря вмешательству торакальных хирургов городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика, мужчина из Новокузнецка был спасен от опасной ситуации — они извлекли осколок снаряда из его сердца.

Металлический объект размером 10х8 миллиметров находился в теле пациента, вызывая дискомфорт при каждом движении и создавая опасность для его жизни из-за внедрения острых краёв в перикард, а также задев правое лёгким.

Пациент уже выписан из больницы. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в Telegram-канале.