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Хирурги извлекли осколок снаряда из сердца пациента в Новокузнецке

Дмитрий Беглов: пациент уже выписан из стационара

0:45
Здоровье

Врачи Новокузнецка извлекли из сердца мужчины осколок снаряда, который мог привести к смерти.

Дмитрий Беглов: пациент уже выписан из стационара
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Благодаря вмешательству торакальных хирургов городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика, мужчина из Новокузнецка был спасен от опасной ситуации — они извлекли осколок снаряда из его сердца.

Металлический объект размером 10х8 миллиметров находился в теле пациента, вызывая дискомфорт при каждом движении и создавая опасность для его жизни из-за внедрения острых краёв в перикард, а также задев правое лёгким.

Пациент уже выписан из больницы. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в Telegram-канале.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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