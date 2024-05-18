Хирурги извлекли осколок снаряда из сердца пациента в Новокузнецке

Врачи Новокузнецка извлекли из сердца мужчины осколок снаряда, который мог привести к смерти.
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Благодаря вмешательству торакальных хирургов городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика, мужчина из Новокузнецка был спасен от опасной ситуации — они извлекли осколок снаряда из его сердца.
Металлический объект размером 10х8 миллиметров находился в теле пациента, вызывая дискомфорт при каждом движении и создавая опасность для его жизни из-за внедрения острых краёв в перикард, а также задев правое лёгким.
Пациент уже выписан из больницы. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в Telegram-канале.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)