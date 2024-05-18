Повышение ставки по семейной ипотеке: что ждет заемщиков после 1 июля

Выдача семейной ипотеки сократиться на 50% после 1 июля

2:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ставку по семейной ипотеке для некоторых заемщиков повысят с 6% до 12% годовых, выдача льготных кредитов значительно снизится, утверждают эксперты, опрошенные ТАСС.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Сейчас власти обсуждают возможные изменения в программе после 1 июля. Минфин ранее предложил увеличить ставку до 12% для семей с двумя детьми старше шести лет. Если эту идею утвердят, ежемесячные платежи вырастут вдвое, а количество выдаваемых кредитов по этой программе снизится на 30-50%, прогнозируют эксперты. При этом уменьшится доля нецелевой аудитории программы.

По мнению главного эксперта "Русипотеки" Сергея Гордейко, эффект будет зависеть от рыночной ипотечной ставки. Если она превысит 17% годовых, кредиты по льготной ставке 12% будут востребованы, уверен эксперт. По его оценке, ставка 12%, предложенная Минфином, снизит выдачу семейной ипотеки не более чем на 30%. Гордейко напомнил, что первая льготная ипотечная программа, запущенная в 2015 году со ставкой 13%, а затем 12%, была популярна. В настоящее время ключевая ставка Центробанка составляет 16%, а средние рыночные ставки по ипотеке приближаются к 17%.

Повышение ставки, связанное с количеством детей, представляет прямую угрозу для рынка в условиях сокращения государственной поддержки, считает директор по развитию цифровой платформы "Сделка.рф" Ольга Сидоренко. Она уверена, что изменения негативно отразятся на всей отрасли, что повлияет на количество заявок и выдач. По прогнозам эксперта, количество выдач может сократиться более чем вдвое. Сидоренко подчеркнула, что семейная ипотека составляет почти 50% от общего объема льготных ипотек как по количеству, так и по сумме.

Если ставку повысят до 12%, квартиры семейного формата станут недоступны большинству россиян с детьми, так как платеж по ипотеке увеличится вдвое, предупредил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов. По его мнению, избежать нецелевого использования льготной программы можно более мягкими мерами, например, повысить ставку для семей с детьми старше 16 лет.