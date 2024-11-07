В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций

Взгляд из Италии: "Газпром" удивляет

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

США и их союзники ввели в отношении России санкции, которые стали самыми жёсткими в истории. Российская Федерация живёт в такой ситуации уже несколько лет, и текущая обстановка в стране вызывает удивление.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Недавно появились интересные новости о российском энергетическом гиганте "Газпром", говорится в материале итальянского издания InsideOver.

"В этом году "Газпром" инвестировал почти 17 миллиардов долларов", — сообщил автор материала.

Стало известно, что российская компания пересмотрела свою инвестиционную программу на текущий год и увеличила её объём до 16,84 миллиарда долларов. По мнению автора InsideOver, это является чётким сигналом, указывающим на текущее положение дел в России. Это говорит о том, что западные санкции не достигли своей цели.

Ограничения, введённые западными странами, должны были ударить по доходам России, особенно в энергетическом секторе. Однако они не смогли остановить российскую экономику или существенно снизить инвестиционный потенциал таких важных игроков, как "Газпром". Более того, Москва даже смогла извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

По мере ухудшения отношений с западными странами Россия смогла укрепить свою торговлю с азиатскими партнёрами, например, с Китаем. Это позволило ей не только наладить новые связи, но и компенсировать сокращение поставок своей продукции в Европу. На этом фоне санкции выглядят как крайне неудачный шаг со стороны США и ЕС.

"Ситуация с "Газпромом" показывает, что стратегия (речь идёт о санкциях) не только имеет ограниченное влияние, но и способствует укреплению экономической независимости России, одновременно создавая побочные эффекты для европейской экономики, которая более уязвима на энергетическом рынке", — считает Джузеппе Гальяно.

В рамках Петербургского международного газового форума, который состоялся в октябре, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов сообщил, что компания перевыполнила план по поставкам газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" более чем на 1 миллиард кубометров.

Маркелов отметил, что в текущем году "Газпром" нарастил объёмы поставок газа в Китай и превысил контрактные обязательства.

Также топ-менеджер сообщил о росте поставок российского газа в страны Средней Азии в 2024 году, но конкретные цифры не назвал.

В июле текущего года вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки российского газа по газопроводу "Сила Сибири" в 2024 году, согласно контрактным обязательствам "Газпрома", составят 30 миллиардов кубометров. Это на три процента больше, чем было зафиксировано в контракте.