Западные политики серьёзно отнеслись к возможности быть задержанными по ордеру Москвы

РФ объявила в розыск первое лицо Эстонии премьера Каллас. Это только начало

4:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные политики испугались объявления в розыск в РФ премьер-министра Эстонии Каи Каллас. "Рука Кремля" может дотянуться до многих из них.

Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

В розыскных карточках МВД РФ обнаружены западные чиновники

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря этой страны Таймара Петеркопа по "уголовной статье". В списке МВД России оказался и министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Всего в базе данных имеются 83 имени из Латвии, среди которых бывший министр внутренних дел Мария Голубева, 59 членов предыдущего состава сейма Латвии и 15 членов Рижской думы. Есть три политика-чиновника из Польши, сообщили СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что "преступления против памяти освободителей мира от нацизма и фашизма должны быть наказаны. И это только начало".

Речь идёт об оскорблении памяти воинов Красной Армии в виде сноса памятников и глумления над ними, а также о поддержке нацистских организаций и их деятельности.

Каллас и другие испугались

Новость о Каллас получила широкое освещение в СМИ. К полудню вторника, 13 февраля, о ней было написано в 2000 изданиях в 82 странах, пишет err.ee.

Это говорит о том, что на Западе серьёзно восприняли вероятность того, что Россия может дотянуться до наиболее враждебных в отношении неё лиц. Ещё год назад было сложно представить себе и подобные решения и реакцию на них.

Каллас решила представить, что это якобы сделано за поддержку Украины.

"Это обычная тактика запугивания. Мы продолжим предыдущие шаги — поддержку Украины, усиление европейской обороны, борьбу с российской пропагандой", — прокомментировала Каллас во вторник, 13 февраля.

Её поддержали ("нас не испугают") несколько ведущих европейских политиков, в том числе постоянный президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейского парламента Роберта Метсола и другие.

Раньше бы они отшутились и потроллили Москву, но не сейчас. Они знают, что за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма, каждый год голосуют все, кроме некоторых изгоев вроде США и Украины. И на фоне обрушения гегемонии Запада и уничтожения реноме США как мирового жандарма многие в ООН захотят отомстить западным политикам за годы унижений и выдадут Каллас и других РФ.

В розыске они будут находиться пожизненно. И даже если РФ не удастся добиться экстрадиции, то получится потрепать нервы и ограничить зону передвижения объявленных в розыск. А ведь ещё и выкрасть могут. По сообщениям эстонских СМИ, Каллас появилась вчера в театре в сопровождении четырёх охранников.

Россия вышла из Конвенции по иммунитету первых лиц

Россия подписала в 2004 году Конвенцию ООН об иммунитете первых лиц других государств и приняла соответствующий Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 297-ФЗ. Объявив в розыск Каллас, РФ вышла из этой Конвенции. И это ответ на возбуждение в МУС уголовного дела против первого лица РФ — Владимира Путина.

Первенство Каллас обуславливается её крайней русофобией. Эстония стала лидером по ограничению прав русских в Европе и высылает не сдавших экзамен по эстонскому языку пожилых неграждан "куда глаза глядят". Таллин дал зелёный свет на демонтаж всех советских памятников из общественного пространства. В прошлом году Эстония снесла советский военный мемориал танк Т-34 в русскоязычной Нарве. Дипотношения с РФ прерваны.

Возникает вопрос, а кто следующие первые лица? Это президент Украины Владимир Зеленский и руководители других стран Прибалтики, а также

Польши,

Чехии,

Болгарии,

США.

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