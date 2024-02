Западные политики серьёзно отнеслись к возможности быть задержанными по ордеру Москвы

Западные политики испугались объявления в розыск в РФ премьер-министра Эстонии Каи Каллас. "Рука Кремля" может дотянуться до многих из них.

Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.