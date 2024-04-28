Хотите разнообразия в веганской диете? Попробуйте приготовить этот аппетитный боул с киноа, нутом и авокадо.

Веганский боул с киноа и авокадо: рецепт

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы веган и едите только овощи? Попробуйте приготовить этот боул, в котором много полезных для здоровья ингредиентов, таких как киноа и авокадо, он насыщает питательными веществами, сохраняя при этом чувство сытости.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1/4 стакана киноа,

2 листа капусты,

1 авокадо,

7 маленьких картофелин,

консервированный нут,

2 чайные ложки куркумы,

1 чайная ложка паприки,

1 столовая ложка кокосового масла,

1/2 столовой ложки оливкового масла,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 170 градусов. Нарежьте картофель соломкой и разложите на противень. Сбрызните кокосовым маслом и посыпьте 1 чайной ложкой куркумы. Добавьте соль и перец по вкусу. Запекайте 5 минут, пока слейте воду и промойте нут. Поместите нут в миску и равномерно посыпьте его паприкой. Выложите нут на оставшуюся половину противня. Запекайте нут и картофель около 25 минут. Сварите киноа. Когда киноа будет готова, добавьте 1 чайную ложку куркумы, а также соль и перец по вкусу. Остудите. Вымойте капусту и смажьте листья оливковым маслом. Разложите листья по 4 тарелкам. Нарежьте авокадо и положите на листья. Добавьте киноа, жареный нут и картофель.