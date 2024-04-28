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Хотите разнообразия в веганской диете? Попробуйте приготовить этот аппетитный боул с киноа, нутом и авокадо.

Веганский боул с киноа и авокадо: рецепт

1:31
Еда

Вы веган и едите только овощи? Попробуйте приготовить этот боул, в котором много полезных для здоровья ингредиентов, таких как киноа и авокадо, он насыщает питательными веществами, сохраняя при этом чувство сытости.

Веганский боул с киноа и авокадо: рецепт
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/4 стакана киноа,
  • 2 листа капусты,
  • 1 авокадо,
  • 7 маленьких картофелин,
  • консервированный нут,
  • 2 чайные ложки куркумы,
  • 1 чайная ложка паприки,
  • 1 столовая ложка кокосового масла,
  • 1/2 столовой ложки оливкового масла,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов.
  2. Нарежьте картофель соломкой и разложите на противень. Сбрызните кокосовым маслом и посыпьте 1 чайной ложкой куркумы. Добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Запекайте 5 минут, пока слейте воду и промойте нут.
  4. Поместите нут в миску и равномерно посыпьте его паприкой. Выложите нут на оставшуюся половину противня. Запекайте нут и картофель около 25 минут.
  5. Сварите киноа. Когда киноа будет готова, добавьте 1 чайную ложку куркумы, а также соль и перец по вкусу. Остудите.
  6. Вымойте капусту и смажьте листья оливковым маслом. Разложите листья по 4 тарелкам.
  7. Нарежьте авокадо и положите на листья. Добавьте киноа, жареный нут и картофель.
БОУЛ С КУРИЦЕЙ И КИНОА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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