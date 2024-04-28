Хотите разнообразия в веганской диете? Попробуйте приготовить этот аппетитный боул с киноа, нутом и авокадо.

Вы веган и едите только овощи? Попробуйте приготовить этот боул, в котором много полезных для здоровья ингредиентов, таких как киноа и авокадо, он насыщает питательными веществами, сохраняя при этом чувство сытости.
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Ингредиенты
1/4 стакана киноа,
2 листа капусты,
1 авокадо,
7 маленьких картофелин,
консервированный нут,
2 чайные ложки куркумы,
1 чайная ложка паприки,
1 столовая ложка кокосового масла,
1/2 столовой ложки оливкового масла,
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Нарежьте картофель соломкой и разложите на противень. Сбрызните кокосовым маслом и посыпьте 1 чайной ложкой куркумы. Добавьте соль и перец по вкусу.
Запекайте 5 минут, пока слейте воду и промойте нут.
Поместите нут в миску и равномерно посыпьте его паприкой. Выложите нут на оставшуюся половину противня. Запекайте нут и картофель около 25 минут.
Сварите киноа. Когда киноа будет готова, добавьте 1 чайную ложку куркумы, а также соль и перец по вкусу. Остудите.
Вымойте капусту и смажьте листья оливковым маслом. Разложите листья по 4 тарелкам.
Нарежьте авокадо и положите на листья. Добавьте киноа, жареный нут и картофель.