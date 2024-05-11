Энергетический кризис: украинские предприятия готовятся к жестким лимитам

На Украине ограничивают потребление электроэнергии для бизнеса

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине ограничивают потребление электроэнергии для бизнеса — и это только начало.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler is licensed under CC0 Public Domain

Украинская энергетика столкнулась с двумя крупными проблемами, сообщает LB.ua: нехваткой генерирующих мощностей и дефицитом инфраструктуры для передачи энергии потребителям.

В результате промышленным предприятиям Украины устанавливают лимиты на энергопотребление.

В Харьковской и Днепропетровской областях свет отключают всем без исключения потребителям. Денег у киевского режима, как обычно, не хватает, поэтому очередное повышение тарифов неизбежно.