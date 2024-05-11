На Украине ограничивают потребление электроэнергии для бизнеса — и это только начало.
Украинская энергетика столкнулась с двумя крупными проблемами, сообщает LB.ua: нехваткой генерирующих мощностей и дефицитом инфраструктуры для передачи энергии потребителям.
В результате промышленным предприятиям Украины устанавливают лимиты на энергопотребление.
В Харьковской и Днепропетровской областях свет отключают всем без исключения потребителям. Денег у киевского режима, как обычно, не хватает, поэтому очередное повышение тарифов неизбежно.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.