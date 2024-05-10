Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США

Страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько государств Африки и Ближнего Востока — Нигерия, Южная Африка, Гана, Сенегал, Камерун, Алжир, Египет и Саудовская Аравия — решили вывезти свои запасы золота из США, утверждает издание Watcher Guru.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

По мнению автора материала, происходит это из-за нестабильности финансовой системы Соединённых Штатов. Которая ещё более усугубляется снижением динамики курса доллара.

Как полагают некоторые эксперты, тенденция, когда страны выводят свои активы из таких финансовых центров как США, резко отличается от той, которая была ещё совсем недавно. Сейчас многие государства изучают альтернативы, а не придерживаются только одной концепции.

По словам генерального директора компании CERAC Trader Strategy Клинта Энглера, эта волна перевода активов подчеркивает более широкую тенденцию геополитической перестройки, поскольку страны пересматривают свои финансовые стратегии.

"Они делают это, чтобы укрепить свой экономический суверенитет. Этот шаг не просто символический, он отражает прагматический сдвиг в глобальной финансовой стратегии. Сейчас страны предпочитают диверсифицировать свои активы и снизить подверженность потенциальным рискам, исходящим от централизованных финансовых центров", — считает Энглер.

Доллар США в настоящее время находится в неустойчивом положении, поскольку на него влияют растущие показатели американского государственного долга.

Автор материала напоминает, что государства, входящие в БРИКС, изучают варианты запуска новой валюты. И у доллара США могут появиться серьёзные конкуренты. С которыми придётся бороться, что сохранить своё нынешнее положение в международной экономической системе.

Отмечается также, что страны БРИКС активно скупают золото. Которое они, как утверждается в материале Watcher Guru, рассматривают как альтернативу доллару США.

Касательно золота, точнее цены на него, то по ожиданиям аналитиков, она и далее будет расти. На это оказывает влияние как геополитическая обстановка и действия спекулянтов, так и растущий спрос на драгоценный металл со стороны центробанков многих стран мира.