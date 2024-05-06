Gold Reporter: Россия успела вывезти своё золото из Англии

Немецкие эксперты предположили, что Россия успела вывезти своё золото из Британии

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тема золота России по-прежнему привлекает пристальное внимание зарубежной прессы. На этот раз вопросами о нём задаётся немецкое издание Gold Reporter.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

В материале издания напоминается, что страны Группы семи искали пути, как если не полностью лишить Россию доступа к её золоту, то хотя бы ограничить возможность им распоряжаться.

"Местоположение золотых резервов России — вопрос, который, вероятно, волновал некоторых политиков в последнее время, особенно в контексте обсуждения возможности блокировки этих активов в качестве санкционной меры", — отмечает Gold Reporter.

Официальные данные говорят, что золотой запас России превышает 2000 тонн, но точное его местонахождение остаётся неизвестным. Известно только, что оно хранится где-то в пределах России.

Существует интересный факт, связанный с российским золотом. Были слухи, что часть золотого резерва РФ могла быть размещена за границей, возможно, в Великобритании, отмечает немецкое издание. И далее развивает эту тему.

Похоже, что президент России Владимир Путин предвидел ухудшение отношений с Западом и успел вывести золото из британских банков. Косвенным подтверждением этого является продажа Россией американских государственных облигаций, что было сделано для минимизации рисков, связанных с США. Это даёт основания предполагать, что Путин не оставил бы российское золото в хранилищах страны, которая может быть враждебна России.

"Можно было бы предположить, что Россия хранила некоторое количество золота за границей, например, в Банке Англии в Лондоне. Однако скорее всего, его уже там нет", — полагают немецкие эксперты.

Заметим, что очень сомнительным является предположение, будто Россия когда-либо в современной истории хранила часть своего золотого запаса в британских банках. Или вообще где-либо за рубежом. Это не в традициях нашей страны, вообще-то.

Хотя практика, когда государства хранят своё золото в США и Великобритании, была довольно распространена. Однако сейчас она поставлена под сомнение, причём действиями самих американских и британских властей.

Например, в банках Великобритании блокирован золотой запас Венесуэлы. А Германия, которая хранит своё золото в США и вознамерилась было перевезти его на свою территорию, столкнулась с тем, что сделать это не так-то просто. Вывозить вроде бы вывозят, после долгих проволочек. Но небольшими партиями и очень неторопливо.

Разумеется, глядя на такое положение дел, в других странах очень серьёзно задумываются, а стоит ли продолжать хранить своё золото в Соединённых Штатах и Великобритании.