Стало известно, какую профессию выбрала дочь скончавшейся Юлии Началовой

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина собирается поступать в театральный вуз

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в программе "Ты не поверишь!" на НТВ сообщила, что собирается поступать в театральный вуз.

Фото: ntv.ru by кадр из программы "Секрет на миллион" is licensed under public domain

В настоящее время девушка готовится к сдаче единых государственных экзаменов. Известно, что она уже сделала литературу — впереди русский язык и математика. Но фокусируется Алдонина на внутреннем экзамене в вузе.

"Там больше роль играет внутренний творческий экзамен. Театральные вузы просят прочитать прозу, стихотворение, басню. Может быть, что-то спеть, станцевать", — рассказала дочь певицы.

Крёстная мать девочки, джазовая певица Лариса Долина считает, что Вере стоит развиваться в музыкальной сфере. Она предложила поступить крестнице в свою академию.

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