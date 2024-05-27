Стало известно, какую профессию выбрала дочь скончавшейся Юлии Началовой

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в программе "Ты не поверишь!" на НТВ сообщила, что собирается поступать в театральный вуз.
В настоящее время девушка готовится к сдаче единых государственных экзаменов. Известно, что она уже сделала литературу — впереди русский язык и математика. Но фокусируется Алдонина на внутреннем экзамене в вузе.
"Там больше роль играет внутренний творческий экзамен. Театральные вузы просят прочитать прозу, стихотворение, басню. Может быть, что-то спеть, станцевать", — рассказала дочь певицы.
Крёстная мать девочки, джазовая певица Лариса Долина считает, что Вере стоит развиваться в музыкальной сфере. Она предложила поступить крестнице в свою академию.
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