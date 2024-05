Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото

В последние месяцы на рынке драгоценных металлов наблюдается резкое увеличение спроса на золото. Особенно активно его приобретает Китай, увеличивая свои запасы рекордными темпами.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion