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Олег Артюков
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото

В Британии рассказали, как Россия подала пример в обращении с золотом

Экономика

В последние месяцы на рынке драгоценных металлов наблюдается резкое увеличение спроса на золото. Особенно активно его приобретает Китай, увеличивая свои запасы рекордными темпами.

В Британии рассказали, как Россия подала пример в обращении с золотом
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Этот тренд имеет непосредственное отношение к России, которая также увеличивает свои золотые резервы, сообщает британское издание Daily Mail.

Центральный банк Китая начал активную закупку золота с октября 2022 года, за последние 18 месяцев нарастив запасы драгметалла на сотни тонн, говорится в материале.

По данным Всемирного совета по золоту, на данный момент Китай владеет 2262 тоннами золота на сумму около 170,4 миллиарда долларов. Существует мнение, что реальные запасы золота у Китая значительно превышают официально объявленные цифры.

Западные аналитики начали подозревать, что за этой активной покупкой золота стоит нечто большее. Они предполагают, что Китай готовится к возможным санкциям со стороны Запада, в том числе за поддержку России и якобы стремление установить контроль над Тайванем.

Кроме того, Китай активно избавляется от американских государственных облигаций. Это видится как попытка уменьшить зависимость от доллара США и смягчить возможные экономические санкции.

В материале Daily Mail отмечается, что Россия в этом отношении стала образцовым примером. Она активно закупала золото задолго до введения санкций, что позволило ей сохранить финансовые резервы, недоступные для влияния Запада. Физическое золото остается за пределами контроля и не подвержено ограничениям.

Британские эксперты считают, пример России показал другим странам, что золото может быть ценным активом в условиях ограничений на доступ к другим резервам.

Стоит заметить, что ситуация на рынке драгоценных металлов уже давно привлекает внимание экспертов по всему миру. Согласно их прогнозам, рост цен на золото продолжится.

Тому способствует геополитическая ситуация. Воспользоваться случаем и получить прибыль на этом деле пытаются и крупные игроки на финансовом рынке (таковых ещё часто именуют спекулянтами).

Но большую роль играет и тот факт, что центробанки многих стран скупают золото, пытаясь таким образом застраховать свои финансовые системы от попыток воздействия на них со стороны других государств.

Как инвестировать в золото — Эксперт дал практические советы
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай центробанк
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