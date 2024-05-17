"Ничего не предвещало беду": Гурцкая впервые заговорила о смерти супруга

Диана Гурцкая впервые рассказала о причинах смерти супруга

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая в беседе с ведущим программы "Судьба человека" Борисом Корчевниковым рассказала, что причиной скоропостижной смерти ее мужа, чиновника Петра Кучеренко стала сердечная недостаточность.

Фото: youtube.com by канал Во имя Святого ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО! is licensed under public domain

Сама исполнительница узнала о смерти любимого мужчины от близкого человека, которому информацию сообщили по телефону. Гурцкая отмечает, что никому не пожелает пережить то, что выпало на ее долю.

"Это принять и понять сложно. Никогда не забуду этот вечер, когда сердце будто вниз опустилось. Это состояние у меня по сей день", — поделилась она.

Певица уверена, что если бы в тот роковой час была рядом с мужем, то смогла бы ему помочь или хотя бы успокоить.

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