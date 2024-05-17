Опасные игры с криптовалютой: финансист предупреждает о рисках биткоина

Инвестирование в биткоин представляет значительные риски, отмечает финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает News.ru.
Он подчеркивает, что курс криптовалюты крайне нестабилен, что делает его предсказание затруднительным.
Еще одним серьезным риском являются ограничения на использование биткоина. По словам финансиста, далеко не везде его можно использовать для законных платежей. Также возможны трудности с обменом криптовалюты по адекватной цене.
Он заключил, что биткоин можно рассматривать как альтернативу, но он также обладает своими недостатками. На его курс влияют не экономические основы, а в основном спрос и предложение.
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