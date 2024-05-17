Опасные игры с криптовалютой: финансист предупреждает о рисках биткоина

Эксперт Беляев назвал главные риски инвестиций в биткоин

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестирование в биткоин представляет значительные риски, отмечает финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает News.ru.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он подчеркивает, что курс криптовалюты крайне нестабилен, что делает его предсказание затруднительным.

Еще одним серьезным риском являются ограничения на использование биткоина. По словам финансиста, далеко не везде его можно использовать для законных платежей. Также возможны трудности с обменом криптовалюты по адекватной цене.

Он заключил, что биткоин можно рассматривать как альтернативу, но он также обладает своими недостатками. На его курс влияют не экономические основы, а в основном спрос и предложение.