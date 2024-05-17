Неутешительные прогнозы экономистов: российские фермеры потеряют миллиарды из-за майских заморозков и засухи

В этом году майские заморозки на территории юга России привели к негативным последствиям для сельского хозяйства. Аналитики из "Совэкона" прогнозируют, что урожай пшеницы на юге страны будет на 5,9 миллиона тонн ниже и составит 32,6 миллиона тонн.
Общий урожай по стране уменьшится на 7,3 миллиона тонн, согласно данным центра. По всей стране убытки отмечены в 23 регионах. По оценкам Минсельхоза России, площадь погибших посевов составила примерно 830 тысяч гектаров, что приблизительно равно 1% от общей посевной площади. Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно заменить погибшие культуры, чтобы соблюсти агрономические сроки.
По подсчётам "СовЭкона", из-за неблагоприятных погодных условий российские фермеры потеряют около 3,9 миллиона тонн пшеницы, что эквивалентно примерно 45 миллиардам рублей.
В двух южных регионах, Ростовской и Волгоградской областях, из-за майских заморозков введён режим чрезвычайной ситуации из-за ущерба сельскохозяйственным культурам. В Ростовской области, по данным РБК, заморозки привели к гибели посевов на 140 тысяч гектаров при общей посевной площади 4,9 миллиона гектаров.
По сведениям регионального Минсельхоза, на данный момент около 1 миллиона гектаров сельскохозяйственных культур застрахованы. По правилам страхования, установленным Национальным союзом страховщиков, в случае введения режима чрезвычайной ситуации аграриям выплачиваются страховые компенсации.
В Агрохолдинге "Степь", чьи посевные площади находятся в трёх регионах — Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, на данный момент сложно делать окончательные прогнозы о состоянии посевов. Генеральный директор компании Андрей Недужко отметил, что длительный период засухи в некоторых регионах и аномально низкие температуры в других оказали негативное влияние на посевы. Предварительно можно ожидать снижения урожайности на 10%.
В Краснодарском крае, по оценкам Минсельхоза, пострадавших посевов зерновых культур не наблюдается, поэтому пересев не требуется.
Ранее "Справедливая Россия" предложила ввести программу страхования от наводнений.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.