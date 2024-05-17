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Неутешительные прогнозы экономистов: российские фермеры потеряют миллиарды из-за майских заморозков и засухи

Из-за непогоды российские аграрии потеряют 3,9 млн тонн пшеницы на 45 млрд рублей

3:01
Страхование

В этом году майские заморозки на территории юга России привели к негативным последствиям для сельского хозяйства. Аналитики из "Совэкона" прогнозируют, что урожай пшеницы на юге страны будет на 5,9 миллиона тонн ниже и составит 32,6 миллиона тонн.

Из-за непогоды российские аграрии потеряют 3,9 млн тонн пшеницы на 45 млрд рублей
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

Общий урожай по стране уменьшится на 7,3 миллиона тонн, согласно данным центра. По всей стране убытки отмечены в 23 регионах. По оценкам Минсельхоза России, площадь погибших посевов составила примерно 830 тысяч гектаров, что приблизительно равно 1% от общей посевной площади. Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно заменить погибшие культуры, чтобы соблюсти агрономические сроки.

По подсчётам "СовЭкона", из-за неблагоприятных погодных условий российские фермеры потеряют около 3,9 миллиона тонн пшеницы, что эквивалентно примерно 45 миллиардам рублей.

В двух южных регионах, Ростовской и Волгоградской областях, из-за майских заморозков введён режим чрезвычайной ситуации из-за ущерба сельскохозяйственным культурам. В Ростовской области, по данным РБК, заморозки привели к гибели посевов на 140 тысяч гектаров при общей посевной площади 4,9 миллиона гектаров.

По сведениям регионального Минсельхоза, на данный момент около 1 миллиона гектаров сельскохозяйственных культур застрахованы. По правилам страхования, установленным Национальным союзом страховщиков, в случае введения режима чрезвычайной ситуации аграриям выплачиваются страховые компенсации.

В Агрохолдинге "Степь", чьи посевные площади находятся в трёх регионах — Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, на данный момент сложно делать окончательные прогнозы о состоянии посевов. Генеральный директор компании Андрей Недужко отметил, что длительный период засухи в некоторых регионах и аномально низкие температуры в других оказали негативное влияние на посевы. Предварительно можно ожидать снижения урожайности на 10%.

В Краснодарском крае, по оценкам Минсельхоза, пострадавших посевов зерновых культур не наблюдается, поэтому пересев не требуется.

Ранее "Справедливая Россия" предложила ввести программу страхования от наводнений.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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