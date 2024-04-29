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Олег Артюков
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом

2:36
Экономика

Золото считается одним из самых надёжных финансовых активов. Его стабильная стоимость служит гарантией финансовой устойчивости. Приобретая этот драгоценный металл, можно быть уверенным, что через 10-20 лет его ценность не упадет.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота, отмечает китайское издание Sina.

"На сегодняшний день золотые резервы России составляют 26 процентов от общих финансовых страны. Почему Россия приобретает такое большое количество золота? Насколько долго будет продолжаться этот тренд?" — задаётся вопросом автор материала.

Россия начала активно увеличивать свои запасы золота после 2014 года, когда против неё были введены экономические санкции со стороны США и других стран.

За это время Москва успела приобрести значительные объёмы драгоценного металла, в том числе используя средства, полученные от продажи американских облигаций.

Центральный банк России избавился от большей части американских облигаций и реинвестировал эти средства в золото. К концу 2023 года запасы золота в России оценивались в 2351 тонну. Кроме того, Россия не только покупает золото, но и является одним из крупнейших производителей этого металла, уступая по объёмам лишь Китаю.

В последнее время произошло интересное явление с ценой на золото — она резко возросла, достигнув рекордных уровней. В это же время из России поступили любопытные новости.

"Министерство финансов рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото", — говорится в материале.

Эти новости вызвали широкий интерес в мировом сообществе. Что планирует предпринять российское руководство?

На фоне этих событий в Китае начались догадки. Наблюдатели из Sina сообщили о предположении, что Россия может продать часть своих запасов золота, чтобы получить хорошую прибыль.

Логика проста: в настоящее время цены на золото находятся на пике, в то время как Россия приобретала свои запасы по более низким ценам. Поэтому она может реализовать часть своих запасов по выгодной цене. Это, вероятно, приведет к снижению цен на металл.

Но в дальнейшем Россия может восполнить свои запасы, так как она является крупным производителем золота, и это не составит для неё особых трудностей.

Как инвестировать в золото — Эксперт дал практические советы
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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