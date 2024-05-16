Стало известно, зачем Топалов просит Тодороенко родить ему третьего ребенка

Топалов просит Тодоренко родить третьего сына на случай его внезапной смерти

Певец Влад Топалова в программе "Человек-невидимка" на ТВ-3 заявил, что просит жену, телеведущую Регину Тодоренко родить третьего сына. Он уверен, что при таком раскладе она всегда будет под защитой.

Фото: youtube.com by канал Клиника Василия Шурова ПЕРВЫЙ ШАГ is licensed under public domain

Регина Тодоренко и Влад Топалова воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава. Музыкант признался, что готов стать многодетным отцом.

"Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана, потому что я уже знаю эту энергию", — заявил артист.

Он отметил, что в таком случае у его супруги будет опора в жизни на случай его скоропостижной смерти.

Ранее сестра Федора Бондарчука рассказала, на кого похожи дети кинематографиста.