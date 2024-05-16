Стало известно, зачем Топалов просит Тодороенко родить ему третьего ребенка

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Топалов просит Тодоренко родить третьего сына на случай его внезапной смерти

Шоу-бизнес

Певец Влад Топалова в программе "Человек-невидимка" на ТВ-3 заявил, что просит жену, телеведущую Регину Тодоренко родить третьего сына. Он уверен, что при таком раскладе она всегда будет под защитой.

Топалов просит Тодоренко родить третьего сына на случай его внезапной смерти
Фото: youtube.com by канал Клиника Василия Шурова ПЕРВЫЙ ШАГ is licensed under public domain

Регина Тодоренко и Влад Топалова воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава. Музыкант признался, что готов стать многодетным отцом.

"Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана, потому что я уже знаю эту энергию", — заявил артист.

Он отметил, что в таком случае у его супруги будет опора в жизни на случай его скоропостижной смерти.

Ранее сестра Федора Бондарчука рассказала, на кого похожи дети кинематографиста.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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