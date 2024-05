Стало известно, зачем Топалов просит Тодороенко родить ему третьего ребенка

Певец Влад Топалова в программе "Человек-невидимка" на ТВ-3 заявил, что просит жену, телеведущую Регину Тодоренко родить третьего сына. Он уверен, что при таком раскладе она всегда будет под защитой.

Фото: youtube.com by канал Клиника Василия Шурова ПЕРВЫЙ ШАГ is licensed under public domain