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Олег Артюков
Baijiahao: российское золото пошло в обход Лондона

В Китае объяснили, почему российское золото идёт в обход Лондона

Экономика

Вот уже несколько лет в мире заметно растёт интерес к золоту, что фактически привело к началу настоящей золотой лихорадки. Этот драгоценный металл покупается и продается десятками тонн, а спрос на него достигает рекордных уровней, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В Китае объяснили, почему российское золото идёт в обход Лондона
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Его автор по каким-то причинам полагает, что Россия долгое время не проявляла особого интереса к золоту. Однако с 2008 года начала наращивать запасы этого драгоценного металла.

Россия в течение нескольких лет активно приобретала золото, в результате золотой резерв страны стал одним из крупнейших в мире. По состоянию на конец 2023 года, он составлял 2350 тонн, а его денежная стоимость оценивалась в 196 миллиардов долларов.

"Российский Центральный банк накапливает золотые резервы не для моментальной прибыли, а для обеспечения в непредвиденных обстоятельствах. Эта дальновидность позволила России занять ключевую позицию на мировом рынке золота", — говорится в материале.

Приобретая золото, российской Центробанк не только разнообразил свои резервы, но и поддержал отечественных производителей драгоценного металла. В результате Россия стала одним из важнейших поставщиков золота на мировых рынках.

Ранее этот металл в основном отправлялся на Запад. Он продавался на Лондонской бирже и хранился в американских и европейских банках. Однако сейчас ситуация изменилась — российское золото обходит Великобританию.

В ответ на санкции Великобритании и других стран, запретивших импорт российского золота, мир столкнулся с настоящим дефицитом этого драгоценного металла. Спрос на него резко возрос, многие страны начали активно его приобретать, что привело к росту цены до рекордных уровней.

"Несмотря на санкции и торговое давление со стороны западных стран, экспорт золота из России не пострадал. Ранее российское золото поставлялось в Лондон, но теперь оно идет другими путями", — отмечается в материале.

Россия начала направлять золото в Китай и ОАЭ, продавая его на местных рынках. Речь идет о сотнях тонн, которые обходят Лондон, особенно в тот момент, когда торговля драгоценными металлами стала особенно выгодной.

Более того, слитки больше не остаются в американских и европейских странах, а распространяются по всему миру. На фоне этих событий многие аналитики даже предполагают, что мир может вернуться к золотому стандарту, активизировав отказ от долларовой системы, говорится в материале.

Отметим, в апреле был установлен рекорд цен на золото, которая превысила 2400 долларов за тройскую унцию. По мнению экспертов, напряжённая геополитическая ситуация в мире и интерес центробанков разных стран к этому драгоценному металлу будет способствовать дальнейшему росту цен на золото.

Как инвестировать в золото — Эксперт дал практические советы
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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