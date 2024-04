Baijiahao: российское золото пошло в обход Лондона

Вот уже несколько лет в мире заметно растёт интерес к золоту, что фактически привело к началу настоящей золотой лихорадки. Этот драгоценный металл покупается и продается десятками тонн, а спрос на него достигает рекордных уровней, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion