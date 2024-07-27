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The Witcher 3: разработчики раскрыли, почему они "переборщили" с ведьмачьим чутьём

Создатели The Witcher 3 признают избыточность использования ведьмачьего чутья в игре

1:26
Видеоигры

В 2015 году, когда вышла The Witcher 3, многие игроки обратили внимание на обильное использование ведьмачьего чутья, которое подсвечивало важные квестовые объекты, превратившись в игровую штамповку.

Создатели The Witcher 3 признают избыточность использования ведьмачьего чутья в игре
Фото: Openverse by Stefans02, CC BY 2.0

Однако, по словам Павла Саско, дизайнера квестов третьего "Ведьмака", на момент создания игры в 2012 году команда CD Projekt RED считала эту механику свежей идеей. Тогда это казалось отличным приёмом, особенно учитывая, что в то время только одна часть Batman: Arkham успела выйти, а игры вроде Tomb Raider и Deus Ex ещё не добрались до рынка.

Саско признал, что при разработке основной игры механика ведьмачьего чутья использовалась чрезмерно, что привело к перенасыщению игрового процесса. Осознав это, команда подошла к созданию дополнений Hearts of Stone и Blood and Wine более осознанно, стремясь избежать длинных цепочек улик.

Саско отметил, что пиком совершенствования механики улик стала Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, где удалось избежать повторения ситуаций из The Witcher 3, когда игроки уставали от постоянного поиска улик и следов. Разработчики вынесли важные уроки из опыта работы над The Witcher 3, что позволило им улучшить игровые механики в последующих проектах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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