В США изменили рекомендации по приёму статинов и ацетилсалициловой кислоты здоровыми людьми для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в субботу врач и телеведущий Александр Мясников.
"Новые рекомендации резко ужесточили показания к профилактическому приёму этих лекарств. Например, в США статины принимают почти 50 миллионов человек, тогда как согласно новым рекомендациям их число должно сократиться до 28 миллионов. Про аспирин так же — 30% американцев 60+ принимают аспирин без (а то и вопреки) рекомендаций врачей", — написал он в телеграме.
Теледоктор нашёл статистические данные по эффективности малых доз ацетилсалициловой кислоты для предотвращения болезней сердца и её вреде в виде желудочных кровотечений — оказалось, что польза такой профилактики незначительна, а риски высоки.
Мясников воздержался от обнародования собственного мнения на эту тему.
"Врачи своё видение высказали (на данный момент, как мы видим, всё резко меняется). А дальше на ум приходит:
"Оркестр гремит басами,
трубач выдувает медь,
Думайте сами, решайте сами,
иметь или не иметь".
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.