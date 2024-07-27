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Опровергнута польза назначения статинов и аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний всем подряд

Доктор Мясников сообщил об изменениях в рекомендациях профилактики статинами

1:19
Здоровье

В США изменили рекомендации по приёму статинов и ацетилсалициловой кислоты здоровыми людьми для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в субботу врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников сообщил об изменениях в рекомендациях профилактики статинами
Фото: ВК Доктор Мясников is licensed under public domain

"Новые рекомендации резко ужесточили показания к профилактическому приёму этих лекарств. Например, в США статины принимают почти 50 миллионов человек, тогда как согласно новым рекомендациям их число должно сократиться до 28 миллионов. Про аспирин так же — 30% американцев 60+ принимают аспирин без (а то и вопреки) рекомендаций врачей", — написал он в телеграме.

Теледоктор нашёл статистические данные по эффективности малых доз ацетилсалициловой кислоты для предотвращения болезней сердца и её вреде в виде желудочных кровотечений — оказалось, что польза такой профилактики незначительна, а риски высоки.

Мясников воздержался от обнародования собственного мнения на эту тему.

"Врачи своё видение высказали (на данный момент, как мы видим, всё резко меняется). А дальше на ум приходит:

"Оркестр гремит басами,
трубач выдувает медь,
Думайте сами, решайте сами,
иметь или не иметь".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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