У кого в России больше всех долгов? Назван самый закредитованный слой населения

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Многодетные семьи стали лидерами по закредитованности в РФ

1:20
Экономика

В 2023 году значительно возросла доля многодетных семей, имеющих кредиты, достигнув 67%. Этот рост на восемь процентных пунктов делает их лидерами по уровню закредитованности, как сообщается в исследовании НИУ ВШЭ, опубликованном РБК.

Многодетные семьи стали лидерами по закредитованности в РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Ранее наибольшей закредитованностью отличались семьи с одним или двумя детьми. Однако в прошлом году их уровень кредитной нагрузки снизился: с 58% до 54% у семей с одним ребёнком и с 66% до 59% у семей с двумя детьми.

Многодетные семьи сталкиваются с большими трудностями в накоплении средств, часто отказываясь от отпусков. Тем не менее, они отмечают улучшение своего финансового положения по итогам 2023 года.

Анализ показал, что в 2023 году 41% домохозяйств без детей и 57% домохозяйств с детьми имели непогашенные кредиты.

Существует тенденция: чем больше детей, тем выше процент домохозяйств с кредитами. Тем не менее, семьи с детьми погашают кредиты с такой же дисциплиной, как и прежде, несмотря на то что у них меньше возможностей для накоплений по сравнению с бездетными парами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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