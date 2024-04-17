L'Essentiel: процесс пошёл — золото тоннами вывозят с Запада на Восток

Процесс набирает обороты, золото "мигрирует" с Запада на Восток

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золота достигла невиданных высот, рекорды ставятся вот уже в течение нескольких недель подряд. Этот драгоценный металл оценивается в более чем 70 тысяч евро за килограмм.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Но растёт не только цена золота, наблюдается ещё и его стремительная "миграция" с Запада на Восток, говорится в материале издания L'Essentiel (Люксембург).

Его автор Фабиан Пешль отмечает, что золото активно перемещается из западных хранилищ в восточные. Россия, Китай, Бразилия и другие государства, входящие в БРИКС, активно скупают драгоценный металл на рынке.

Таким образом, происходит обратный процесс по сравнению с прошлыми годами, когда золото в основном оседало в западных странах.

В свете введения западными странами санкций против России многие государства стремятся обезопасить себя, меняя долларовые резервы на золото. Этот феномен вызывает беспокойство среди западных аналитиков, которые предвещают грядущие большие перемены.

Например, по мнению финансиста Юрга Кинера, мир стоит на пороге перехода к многополярной модели, где США уже не будут единственной мировой державой.

Эксперт прогнозирует массовый отток драгоценных металлов из западных стран в государства БРИКС. Соответственно, значительно изменится и международная экономическая система. В которой доллар уже не будет занимать положение главной валюты в торговых расчётах между странами.

Отметим, что про роль золота в международной финансовой системе в пишут довольно много. Во много это обсуловлено тем, что центральные банки многих стран и в самом деле стали больше обращать внимания на этот драгоценный металл.

Стоимость золота на бирже на прошлой неделе превысила отметку в 2400 долларов за тройскую унцию. По мнению экспертов, нынешние рекорды не предел и цена золота вполне может достичь 2600 долларов за тройскую унцию.

В качестве причин называют геополитическую напряжённость, рост интереса к золоту со стороны инвесторов, ну и действия спекулянтов, куда же без них.

Так что пока ситуация на рынке драгоценных металлов такова, что говорить о вероятности снижения цен едва ли будет уместно.