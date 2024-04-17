Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
L'Essentiel: процесс пошёл — золото тоннами вывозят с Запада на Восток

Процесс набирает обороты, золото "мигрирует" с Запада на Восток

2:24
Экономика

Стоимость золота достигла невиданных высот, рекорды ставятся вот уже в течение нескольких недель подряд. Этот драгоценный металл оценивается в более чем 70 тысяч евро за килограмм.

Процесс набирает обороты, золото "мигрирует" с Запада на Восток
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Но растёт не только цена золота, наблюдается ещё и его стремительная "миграция" с Запада на Восток, говорится в материале издания L'Essentiel (Люксембург).

Его автор Фабиан Пешль отмечает, что золото активно перемещается из западных хранилищ в восточные. Россия, Китай, Бразилия и другие государства, входящие в БРИКС, активно скупают драгоценный металл на рынке.

Таким образом, происходит обратный процесс по сравнению с прошлыми годами, когда золото в основном оседало в западных странах.

В свете введения западными странами санкций против России многие государства стремятся обезопасить себя, меняя долларовые резервы на золото. Этот феномен вызывает беспокойство среди западных аналитиков, которые предвещают грядущие большие перемены.

Например, по мнению финансиста Юрга Кинера, мир стоит на пороге перехода к многополярной модели, где США уже не будут единственной мировой державой.

Эксперт прогнозирует массовый отток драгоценных металлов из западных стран в государства БРИКС. Соответственно, значительно изменится и международная экономическая система. В которой доллар уже не будет занимать положение главной валюты в торговых расчётах между странами.

Отметим, что про роль золота в международной финансовой системе в пишут довольно много. Во много это обсуловлено тем, что центральные банки многих стран и в самом деле стали больше обращать внимания на этот драгоценный металл.

Стоимость золота на бирже на прошлой неделе превысила отметку в 2400 долларов за тройскую унцию. По мнению экспертов, нынешние рекорды не предел и цена золота вполне может достичь 2600 долларов за тройскую унцию.

В качестве причин называют геополитическую напряжённость, рост интереса к золоту со стороны инвесторов, ну и действия спекулянтов, куда же без них.

Так что пока ситуация на рынке драгоценных металлов такова, что говорить о вероятности снижения цен едва ли будет уместно.

Как инвестировать в золото — Эксперт дал практические советы
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы инвестиции
Обсудить
Новости Все >
Наталия Орейро рассказала, что поклонники из России связали ей одеяло
Кому положено пособие по безработице?
Звезда "Уральских пельменей" Корнева преобразилась после расставания
В предвыборном опросе избирателей Байден обошёл Трампа
Лоза поддержал Лепса, выбившего телефон из рук поклонницы
В России хотят расширить производство лифтов
Риск природных катаклизмов: российские аграрии столкнулись с недостатком страхования
Готовим салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой
Бракоразводный процесс блогеров Чекалиных приостановлен на два месяца
Литва хочет лишать русских ВНЖ из-за поездок на родину
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Последние материалы
Почему так важно есть меньше соли
Актриса Пегова подтвердила, что у нее есть молодой человек
Фигуристка Медведева рассказала, что её травили российские спортивные журналисты
Советы диетолога: как поддерживать форму во время отпуска
Актриса Лужина опровергла слухи о романе с Высоцким
Актер Оскар Кучера посоветовал Наоми Уоттс лечить сына
Что делать с клубникой весной
Процесс набирает обороты, золото "мигрирует" с Запада на Восток
Любовь туристов разрушила скульптуру Джульетты в Италии
Терапевт дала рекомендации по набору веса без ущерба для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников