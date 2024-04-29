Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"

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Прохор Шаляпин выразил критику в адрес отечественных звезд шоу-бизнеса

0:43
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, известный выпускник "Фабрики звезд 6", недавно поделился своим мнением о коллегах по шоу-бизнесу в интервью для News. ru, которое было опубликовано в Telegram-канале издания.

Прохор Шаляпин выразил критику в адрес отечественных звезд шоу-бизнеса
Фото: инстаграм аккаунт Прохора Шаляпина

Артист открыто выразил негативное отношение к другим исполнителям, описывая их как "кривых, косых, злых", с "скукоженной душой". Шаляпин также указал, что многие из них, уже получившие известность, продолжают выступать несмотря на отсутствие любви к публике, лишь ради заработка.

Эти резкие комментарии Прохора подчеркивают его критическую позицию в отношении современного состояния российской музыкальной индустрии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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