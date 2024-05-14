"Чесслово!". Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев вытаскивать за уши Байдена и... обещать

Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен"

3:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Впервые за 8 месяцев в Киев приехал государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен"

Госсекретарь США в Киеве сообщил о "самой настоящей критической ситуации на фронте" для киевской власти и поманил Украину членством в НАТО.

Его приезд на Украину является весьма показательным на фоне провала Вооружённых сил Незалежной в Харьковской области, масштабного отступления националистов в Донбассе, извечных коррупционных скандалов, нескончаемых перестановок на Банковой, падения морального духа и разочарования украинского общества.

Версии приезда

Уже высказываются различные версии приезда американского политика в Незалежную.

Первая. Цель госсекретаря США — убедить президента Владимира Зеленского делать "формулу мира" как можно мягче, чтобы многие лидеры стран глобального Юга клюнули на неё. Ведь не секрет, что многие из них отказываются ехать на предстоящую конференцию в Швейцарии, которая запланирована на июнь. Аргументируют они свой отказ тем, что там не будет ничего нового.

Также он должен рассматривать возможность под этим соусом пригласить на эту конференцию и Россию.

Вторая. Цель Блинкена — уговорить администрацию Зеленского согласиться на перемирие с Россией, и начать обсуждение мирных переговоров. Якобы задачей тут будет не завершение военного конфликта, а банальное желание выиграть время, чтобы армия Украины успела набрать необходимое количество нового личного состава, чтобы успеть их обучить. Пока не рухнула вся оборона ВСУ, очень важно остановить наступление русских любой ценой, если это нельзя сделать военным способом.

Говоря простым языком, Вашингтон весьма обеспокоен тем, что киевский режим постоянно проигрывает на поле боя, что ощутимо бьёт по имиджу Джо Байдена перед президентскими выборами.

А что по сути?

Кстати сказать, что для официальной версии (чисто для СМИ) госсекретарь США заявил президенту Украины, что новый американский пакет помощи уже прибывает и это "изменит ситуацию". Также он отметил, что "теперь ближайшие месяцы потребуют многого от Украины". По всей вероятности, эти дежурные заявления были для того, чтобы завуалировать истинную причину приезда дорогого заокеанского гостя.

И конечно, не обошлось без бравурных заявлений. Соединённые Штаты приближают Украину к альянсу НАТО и потом введут её в военный блок, сказал Блинкен. Наверное, и добавил: "Чесслово!".

Правда ни сроков, ни какой-либо конкретики американский чиновник приводить не стал.

Непонятно, что госсекретарь подразумевал "под приближением Украины к НАТО", ведь украинские войска уже давно используют натовскую технику, натовских инструкторов и даже наёмников из стран НАТО. По такому случаю на Украине сегодня даже была представлена "дорожная карта", которая предусматривает вступление в Североатлантический блок до лета 2028 года. Так что сама организация лишь на словах поддерживает киевскую власть в данном вопросе. И ясно последнему нардепу Верховной рады, что никакое членство в альянс Киеву в ближайшее время не светит.

Одно точно понятно всем — торг начался снова…