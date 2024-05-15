Обезьяны вновь доказали схожесть с человеком: макаки научились выстукивать ритм музыки

Макаки научились выстукивать ритм музыкальных произведений

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Национального автономного университета Мексики провели исследование, показавшее, что макаки способны чувствовать ритм музыкальных произведений и выстукивать его.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В эксперименте участвовали две макаки и 18 взрослых людей. Животных сначала обучили стучать одновременно с метрономом, а затем дали задания, связанные с прослушиванием песен группы Backstreet Boys, включая их оригинальные и ускоренные версии. Макакам удалось выявить и повторить ритм композиций, нажимая на кнопку в такт. Обезьяны даже подстраивались под ритм, когда от них этого не требовали, сообщает biorxiv.org.

В сравнении с людьми, макаки продемонстрировали схожие способности к воспроизведению ритма, однако люди оказались более гибкими в интерпретации ритма, особенно в композициях с разным темпом и неявно выраженным ритмом.