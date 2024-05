Автономные авто Waymo под прицелом: масса аварий и нарушений

Американский регулятор по безопасности на транспорте (NHTSA) начал предварительное расследование деятельности Waymo, подразделения Alphabet Inc., после 22 инцидентов, в которых автомобили компании столкнулись с объектами или возможно нарушили правила дорожного движения.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain