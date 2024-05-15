Автономные авто Waymo под прицелом: масса аварий и нарушений

Американский регулятор по безопасности на транспорте (NHTSA) начал предварительное расследование деятельности Waymo, подразделения Alphabet Inc., после 22 инцидентов, в которых автомобили компании столкнулись с объектами или возможно нарушили правила дорожного движения.
В сообщениях, поступивших в NHTSA, упоминаются случаи, когда автомобили Waymo врезались в ворота, цепи и припаркованные машины, а также случаи, когда система автономного вождения, по-видимому, не соблюдала сигналы дорожного управления. В ходе первичного обзора было установлено, что система Waymo либо была активирована во время инцидентов, либо была отключена непосредственно перед ними внутренним водителем-испытателем.
Расследование охватывает примерно 444 транспортных средства. Waymo заявила, что гордится своими достижениями в области безопасности и прозрачности и обещает сотрудничать с NHTSA в ходе расследования.
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