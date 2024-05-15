Как коты расценивают то, что вы даете гладить их гостям: предательство достойное казни

Стало известно, как кошки относятся к гостям

Владельцы кошек глубоко привязаны к своим пушистым друзьям и часто стремятся поделиться их красотой и умом с посетителями своего дома. Приход гостей может превратиться в настоящее шоу, где кошка выступает главным действующим лицом.

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Часто хозяева вытаскивают кошку из её укрытия, чтобы гости могли её погладить, посидеть с ней на коленях или даже поцеловать, демонстрируя свою любовь и восхищение животным.

Однако важно задуматься, действительно ли стоит позволять гостям брать вашего питомца на руки. Представьте, что в ваш дом входит огромный незнакомец и начинает вас гладить и обнимать. Вряд ли это было бы приятно.

Аналогично ребенок, которого незнакомый человек пытается взять на руки, вероятно, захочет убежать от такого внимания. Это нормальная реакция любого живого существа, так как инстинкты подсказывают остерегаться незнакомцев.

Взрослый может понять, что определенный человек не представляет угрозы, но ребенок или животное этого не осознают. Кошки, как территориальные существа, особенно чувствительны к нарушению своего пространства. Они могут воспринимать незнакомцев как угрозу, что вызывает у них стресс.

Когда в дом вторгается незнакомец, кошка может испытывать сильное беспокойство, особенно если подобные визиты случаются регулярно, что может привести к психологическим проблемам у животного.

Спокойная реакция кошки на подобное внимание не всегда означает отсутствие стресса; это может быть просто проявление её характера или страха. Поэтому владельцам кошек следует не допускать, чтобы гости, особенно малознакомые, брали животных на руки без явного согласия питомца. Лучше, если кошка сама подойдет к гостю, если захочет общения.

Также важно особо следить за детьми, играющими с вашей кошкой, чтобы предотвратить возможные травмы как для ребенка, так и для животного.