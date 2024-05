Как коты расценивают то, что вы даете гладить их гостям: предательство достойное казни

Владельцы кошек глубоко привязаны к своим пушистым друзьям и часто стремятся поделиться их красотой и умом с посетителями своего дома. Приход гостей может превратиться в настоящее шоу, где кошка выступает главным действующим лицом.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic