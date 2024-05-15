От профессионалов: советы по гигиене полости рта для здоровой и красивой улыбки

Четыре важных совета стоматологов для здоровья полости рта

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ведение гигиены полости рта означает не только чистку зубов и посещение стоматолога раз в год. Если вы хотите узнать, что можно добавить в свой режим ухода за полостью рта то мы готовы поделиться с вами несколькими эффективными советами от стоматологов bebeautiful.in.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Регулярное использование зубной нити

Даже при ежедневной чистке зубов щеткой не всегда удается достичь каждого уголка. Зубная нить помогает удалить налет и остатки еды из труднодоступных мест, поддерживая здоровье десен и предотвращая кариес.

Использование ополаскивателя для рта

Он дополняет уход за полостью рта, уничтожая бактерии и освежая дыхание. Использование этого ополаскивателя с фтором помогает защитить эмаль зубов и предотвратить развитие кариеса.

Ограничьте потребления лимонов

Хотя они могут казаться полезными для отбеливания, эти фрукты содержат кислоту, которая может повредить эмаль и вызвать чувствительность зубов. Поэтому стоит ограничить употребление лимонов и других кислых фруктов.

Внимательный выбор продуктов

Некоторые продукты, такие как кофе, чай, сладости и куркума, могут вызывать появления пятен на эмали. Чистите зубы после употребления таких продуктов или употребляйте их с осторожностью, чтобы сохранить белоснежную улыбку.

Соблюдайте эти простые, но важные правила, и ваша улыбка будет всегда радовать вас своей красотой и здоровьем.

Гигиена полости рта в домашних условиях. Что важно знать