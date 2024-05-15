От профессионалов: советы по гигиене полости рта для здоровой и красивой улыбки

Ведение гигиены полости рта означает не только чистку зубов и посещение стоматолога раз в год. Если вы хотите узнать, что можно добавить в свой режим ухода за полостью рта то мы готовы поделиться с вами несколькими эффективными советами от стоматологов bebeautiful.in.
Даже при ежедневной чистке зубов щеткой не всегда удается достичь каждого уголка. Зубная нить помогает удалить налет и остатки еды из труднодоступных мест, поддерживая здоровье десен и предотвращая кариес.
Он дополняет уход за полостью рта, уничтожая бактерии и освежая дыхание. Использование этого ополаскивателя с фтором помогает защитить эмаль зубов и предотвратить развитие кариеса.
Хотя они могут казаться полезными для отбеливания, эти фрукты содержат кислоту, которая может повредить эмаль и вызвать чувствительность зубов. Поэтому стоит ограничить употребление лимонов и других кислых фруктов.
Некоторые продукты, такие как кофе, чай, сладости и куркума, могут вызывать появления пятен на эмали. Чистите зубы после употребления таких продуктов или употребляйте их с осторожностью, чтобы сохранить белоснежную улыбку.
Соблюдайте эти простые, но важные правила, и ваша улыбка будет всегда радовать вас своей красотой и здоровьем.
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