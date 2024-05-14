Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур

Александр Мясников пожаловался на атаку лисицы на его курятник

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Теледоктор Александр Мясников рассказал о неудачном опыте разведения домашней птицы.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Мясников объяснил, что давно мечтал о домашних курах, чтобы кушать свежие яйца и слышать крики петуха на рассвете. Он купил 20 кур, переделав для них вольеры для собак, однако его ждал неожиданный удар.

"Лисица сделала подкоп из-за забора (курятник в самом углу участка), забралась и передушила всех", — пожаловался телеведущий.

Это удивило Мясникова, который считал, что "лисы только в сказках остались".