Почему Дубай становится топовым направлением 2024: исследуем новые туристические тренды

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Дубай начал развивать глэмпинги в пустыне

1:56
Туризм

Дубай стал чрезвычайно популярным среди международных туристов — за первый квартал 2024 года его посетило более 5,18 миллиона иностранных гостей, что на 11% превышает показатели того же периода прошлого года. Это подтвердилось и на недавно завершившейся выставке Arabian Travel Market 9 мая, где присутствие участников из 165 стран было настолько значительным, что проходить между стендами было сложно. Наш корреспондент смог встретиться с Иссамом Казимом, главой Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая, который дал эксклюзивное интервью.

Дубай начал развивать глэмпинги в пустыне
Фото: ilovenz.me by Steveonmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Иссам подчеркнул, что Дубай активно занимается продвижением не только отдыха в отелях, но и предложением новых форм отдыха. Он упомянул Хатту с ее горными пейзажами и разнообразными активностями, такими как горные велосипеды и походы, а также новые глэмпинги в пустыне, где можно наблюдать за дикой природой и наслаждаться арабской культурой. Кроме того, он подчеркнул значимость Дубая как кулинарного центра с ресторанами, отмеченными в гиде "Мишлен", и разнообразными культурными мероприятиями на протяжении всего года.

На вопрос о развитии пляжной инфраструктуры и сохранении природных видов Иссам отметил проекты типа Dubai Islands и Palm Jebel Ali, которые сочетают желания туристов и устойчивое развитие. Также обсуждалось улучшение транспортной инфраструктуры, включая расширение метро и добавление новых автобусных маршрутов.

В личном плане Иссам рассказал о своем опыте в России, выразив восхищение сервисом и кулинарией, особенно борщом, который изменил его взгляд на свеклу. Он также поделился своим увлечением путешествиями как в Дубае, так и за его пределами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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