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Любовь Степушова
Если Грузия не примет закон об иноагентах, в октябре её ждёт госпереворот

Грузия предпринимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию

3:30
Мир » Бывший СССР » Грузия

Грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния" нацелен на предотвращение госпереворота по украинскому сценарию по итогам парламентских выборов в октябре.

Грузия предпринимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Американскому чиновнику отказано в аудиенции в Грузии

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". 13 мая закон был принят профильным комитетом парламента в третьем чтении. 14 мая состоится пленарное заседание парламента, на котором он будет принят. Обещанное вето президента Саломе Зурабишвили будет преодолено.

В Тбилиси во вторник, 14 мая, пожаловал помощник госсекретаря США и руководитель офиса по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Кобахидзе заявил, что основатель и почётный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказал во встрече О'Брайену.

По словам премьера, Иванишвили не будет проводить ни одну встречу под шантажом и угрозами санкций. Шантаж касается вступления Грузии в ЕС, а санкции на Иванишвили уже и так наложены в размере замороженных на его счетах 2 млрд долларов.

Кобахидзе добавил, что "мы не будем подчиняться внешним директивам и не уступим требованиям "Партии глобальной войны". Премьер сообщил, что 60% населения страны поддерживают закон об иноагентах.

США через своих агентов готовят в Грузии госпереворот

Абсолютно ясно, что О'Брайен предъявит Тбилиси ультиматум.

Если власти его не примут, то ситуация  будет развиваться по методичке — "Майдан", печеньки и т. д. Посмотрим, справятся ли в Грузии с угрозой.

Между тем служба госбезопасности Грузии (СГБ) арестовала преступную группу, которая планировала взрывы на территории страны. По данным СГБ, к ввозу взрывных устройств причастны семь граждан Грузии, три — из Украины и два — из Армении, а организатором процесса выступил депутат Рады от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе. Выяснилось, что ранее эти же люди пытались координировать нападение на российское посольство в Ереване в 2022 году.

Зачем Грузии закон об иноагентах

Грузию никак нельзя отнести к пророссийским странам, несмотря на сбалансированную внешнюю политику последних лет.

Это и беспокоит Вашингтон. Другие страны посмотрят и захотят контролировать свою внешнюю политику, которую выгодно ориентировать на РФ, обладающую ресурсами по недорогим ценам и объёмным рынком сбыта важной экспортной продукции этих стран.

Реперной точкой станут намеченные на октябрь этого года парламентские выборы в Грузии. Смогут ли американцы привести к власти людей, способных вновь пойти на военно-силовое противостояние с Россией? Новый закон об иноагентах нацелен на недопущение такого развития событий.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы грузия ираклий кобахидзе
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