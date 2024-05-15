"Она меня остановила от ухода": признание Бузовой о роли Собчак в её карьере

В интервью для шоу "Дерзкая готовка" Ольга Бузова раскрыла значимую роль Ксении Собчак в своем профессиональном пути.
Бузова рассказала, что в начале участия в реалити-шоу "Дом-2" хотела покинуть проект из-за тяжелого отношения к себе со стороны окружающих. Однако Собчак, будучи ведущей шоу, уговорила ее остаться.
Ксения успокоила Ольгу и убедила, что уход с проекта будет равносилен поражению. На следующий день после их беседы Собчак подарила Бузовой духи, что, возможно, стало символом поддержки и веры в ее успех.
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