Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макаки научились выстукивать ритм музыкальных произведений
Четыре важных совета стоматологов для здоровья полости рта
Дубай начал развивать глэмпинги в пустыне
Разбираемся в вопросе выращивания огурцов
"Ингосстрах" увеличил долю рынка каско в Вологде до 14% в 2023 году
Названы продукты, с которыми сочетается творог
Чай со смородиной и шиповником: улучшает обмен веществ и уменьшает целлюлит
В большинстве российских городов не происходит строительство новых домов
Стало известно, как кошки относятся к гостям
"Она меня остановила от ухода": признание Бузовой о роли Собчак в её карьере

Ольга Бузова призналась, как Ксения Собчак повлияла на её остаться в "Доме-2"

0:39
Шоу-бизнес

В интервью для шоу "Дерзкая готовка" Ольга Бузова раскрыла значимую роль Ксении Собчак в своем профессиональном пути.

Ольга Бузова призналась, как Ксения Собчак повлияла на её остаться в "Доме-2"
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Бузова рассказала, что в начале участия в реалити-шоу "Дом-2" хотела покинуть проект из-за тяжелого отношения к себе со стороны окружающих. Однако Собчак, будучи ведущей шоу, уговорила ее остаться.

Ксения успокоила Ольгу и убедила, что уход с проекта будет равносилен поражению. На следующий день после их беседы Собчак подарила Бузовой духи, что, возможно, стало символом поддержки и веры в ее успех.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Телеведущий Иван Ургант улетел в Грузию после запрета Минкультом проката фильма с его участием
Телеведущий Иван Ургант улетел в Грузию после запрета Минкультом проката фильма с его участием
Последние материалы
Дубай начал развивать глэмпинги в пустыне
Разбираемся в вопросе выращивания огурцов
Ольга Бузова призналась, как Ксения Собчак повлияла на её остаться в "Доме-2"
"Ингосстрах" увеличил долю рынка каско в Вологде до 14% в 2023 году
Названы продукты, с которыми сочетается творог
Чай со смородиной и шиповником: улучшает обмен веществ и уменьшает целлюлит
В большинстве российских городов не происходит строительство новых домов
Стало известно, как кошки относятся к гостям
Начато расследование в отношении Waymo из-за аварий с участием автономных автомобилей
PNAS: ледниковые керны раскрывают резкие скачки CO2 в истории климата Антарктиды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников