"Она меня остановила от ухода": признание Бузовой о роли Собчак в её карьере

Ольга Бузова призналась, как Ксения Собчак повлияла на её остаться в "Доме-2"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью для шоу "Дерзкая готовка" Ольга Бузова раскрыла значимую роль Ксении Собчак в своем профессиональном пути.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Бузова рассказала, что в начале участия в реалити-шоу "Дом-2" хотела покинуть проект из-за тяжелого отношения к себе со стороны окружающих. Однако Собчак, будучи ведущей шоу, уговорила ее остаться.

Ксения успокоила Ольгу и убедила, что уход с проекта будет равносилен поражению. На следующий день после их беседы Собчак подарила Бузовой духи, что, возможно, стало символом поддержки и веры в ее успех.