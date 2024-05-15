Масложоры на дорогах: какие машины удивят вас своим аппетитом

Почему автомобили "пьют" много масла: анализ проблемных моделей двигателей

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили все чаще страдают от повышенного расхода масла, что становится нормой для многих водителей. Эксперты выделяют несколько моделей двигателей, особенно склонных к этой проблеме.

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Немецкие двигатели EA888 от Volkswagen, Skoda и Audi с объемом 1,8 и 2,0 литра, выпущенные в 2000-е годы, требуют частой доливки масла, иногда до литра на 1000 км. Такие двигатели устанавливались на VW Tiguan, Audi A4, Q3, Skoda Octavia и другие. Двигатель EA837 от Audi, используемый в Audi A8, Q7 и VW Touareg, также показал высокий расход масла.

Не отстают и агрегаты серии N от BMW, устанавливаемые с начала 2000-х годов, особенно четырехцилиндровые N45 и N46, известные своим аппетитом за счет необычной конструкции поршней. Корейские двигатели Hyundai-KIA серии G4KA/G4KD и G4NA, используемые до 2018 года, также страдают от задиров на стенках цилиндров, способствующих увеличению расхода масла.