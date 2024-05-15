Масложоры на дорогах: какие машины удивят вас своим аппетитом

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Почему автомобили "пьют" много масла: анализ проблемных моделей двигателей

1:18
Авто

Современные автомобили все чаще страдают от повышенного расхода масла, что становится нормой для многих водителей. Эксперты выделяют несколько моделей двигателей, особенно склонных к этой проблеме.

Почему автомобили "пьют" много масла: анализ проблемных моделей двигателей
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Немецкие двигатели EA888 от Volkswagen, Skoda и Audi с объемом 1,8 и 2,0 литра, выпущенные в 2000-е годы, требуют частой доливки масла, иногда до литра на 1000 км. Такие двигатели устанавливались на VW Tiguan, Audi A4, Q3, Skoda Octavia и другие. Двигатель EA837 от Audi, используемый в Audi A8, Q7 и VW Touareg, также показал высокий расход масла.

Не отстают и агрегаты серии N от BMW, устанавливаемые с начала 2000-х годов, особенно четырехцилиндровые N45 и N46, известные своим аппетитом за счет необычной конструкции поршней. Корейские двигатели Hyundai-KIA серии G4KA/G4KD и G4NA, используемые до 2018 года, также страдают от задиров на стенках цилиндров, способствующих увеличению расхода масла.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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