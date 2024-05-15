Запеканка из капусты под сырной корочкой: мягкая, нежная и очень аппетитная

Капустная запеканка под сыром: от неё не откажутся даже те, кто не жалует капусту

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Капустная запеканка под сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить. Его обязательно оценят все, кто придерживается здорового питания и следит за фигурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам понадобятся:

яйца — 4 штуки,

сметана — 3 ст. л.,

майонез — 3 ст. л.,

мука — 4 ст. л.,

разрыхлитель — 0,5 ч. л.,

кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.,

капуста — 450 г,

соль — по вкусу,

укроп — полпучка,

зелёный лук — несколько стрелок,

сливочное масло — небольшой кусочек,

моцарелла или твёрдый сыр, который хорошо плавится — 120 г.

Приготовление

Вначале взбейте яйца, сметану и майонез в одной миске. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и кукурузный крахмал. Постепенно добавьте мучную смесь в яичную смесь, тщательно перемешивая, чтобы получилось гладкое тесто. Затем нарежьте капусту, посолите и перемните руками для равномерного распределения соли. Добавьте мелко нарезанный укроп и зелёный лук, и перемешайте все ингредиенты. Предварительно смажьте форму для запеканки сливочным маслом. Рекомендуется использовать форму с диаметром около 22 см. Выложите капусту в форму, затем залейте ее приготовленным тестом и посыпьте сверху тёртым сыром. Разогрейте духовку до 190 °C, и запекайте капустную запеканку в течение примерно 35 минут.

Блюдо будет готово, когда станет золотистым и хорошо пропеченным. Капустная запеканка под сыром готова для подачи. Подайте ее горячей, порежьте на порции и наслаждайтесь великолепным вкусом и аппетитным ароматом. Приятного аппетита!