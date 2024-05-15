Запеканка из капусты под сырной корочкой: мягкая, нежная и очень аппетитная

Капустная запеканка под сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить. Его обязательно оценят все, кто придерживается здорового питания и следит за фигурой.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления вам понадобятся:
яйца — 4 штуки,
сметана — 3 ст. л.,
майонез — 3 ст. л.,
мука — 4 ст. л.,
разрыхлитель — 0,5 ч. л.,
кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.,
капуста — 450 г,
соль — по вкусу,
укроп — полпучка,
зелёный лук — несколько стрелок,
сливочное масло — небольшой кусочек,
моцарелла или твёрдый сыр, который хорошо плавится — 120 г.
Приготовление
Вначале взбейте яйца, сметану и майонез в одной миске.
В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и кукурузный крахмал. Постепенно добавьте мучную смесь в яичную смесь, тщательно перемешивая, чтобы получилось гладкое тесто.
Затем нарежьте капусту, посолите и перемните руками для равномерного распределения соли. Добавьте мелко нарезанный укроп и зелёный лук, и перемешайте все ингредиенты.
Предварительно смажьте форму для запеканки сливочным маслом. Рекомендуется использовать форму с диаметром около 22 см.
Выложите капусту в форму, затем залейте ее приготовленным тестом и посыпьте сверху тёртым сыром.
Разогрейте духовку до 190 °C, и запекайте капустную запеканку в течение примерно 35 минут.
Блюдо будет готово, когда станет золотистым и хорошо пропеченным. Капустная запеканка под сыром готова для подачи. Подайте ее горячей, порежьте на порции и наслаждайтесь великолепным вкусом и аппетитным ароматом. Приятного аппетита!
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