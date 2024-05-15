Запеканка из капусты под сырной корочкой: мягкая, нежная и очень аппетитная

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Капустная запеканка под сыром: от неё не откажутся даже те, кто не жалует капусту

1:57
Еда

Капустная запеканка под сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить. Его обязательно оценят все, кто придерживается здорового питания и следит за фигурой.

Капустная запеканка под сыром: от неё не откажутся даже те, кто не жалует капусту
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам понадобятся:

  • яйца — 4 штуки,
  • сметана — 3 ст. л.,
  • майонез — 3 ст. л.,
  • мука — 4 ст. л.,
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.,
  • кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.,
  • капуста — 450 г,
  • соль — по вкусу,
  • укроп — полпучка,
  • зелёный лук — несколько стрелок,
  • сливочное масло — небольшой кусочек,
  • моцарелла или твёрдый сыр, который хорошо плавится — 120 г.

Приготовление

  1. Вначале взбейте яйца, сметану и майонез в одной миске.
  2. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и кукурузный крахмал. Постепенно добавьте мучную смесь в яичную смесь, тщательно перемешивая, чтобы получилось гладкое тесто.
  3. Затем нарежьте капусту, посолите и перемните руками для равномерного распределения соли. Добавьте мелко нарезанный укроп и зелёный лук, и перемешайте все ингредиенты.
  4. Предварительно смажьте форму для запеканки сливочным маслом. Рекомендуется использовать форму с диаметром около 22 см.
  5. Выложите капусту в форму, затем залейте ее приготовленным тестом и посыпьте сверху тёртым сыром.
  6. Разогрейте духовку до 190 °C, и запекайте капустную запеканку в течение примерно 35 минут.

Блюдо будет готово, когда станет золотистым и хорошо пропеченным. Капустная запеканка под сыром готова для подачи. Подайте ее горячей, порежьте на порции и наслаждайтесь великолепным вкусом и аппетитным ароматом. Приятного аппетита!

Запеканка из капусты с сыром в духовке — видео рецепт. Вкусная ПП капустная запеканка без муки!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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