Строительный бум в России: рост активности и новые тенденции в жилищном строительстве к 2024 году

В большинстве российских городов не происходит строительство новых домов

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В настоящее время в 69% российских городов не происходит строительство новых жилых комплексов, согласно отчету Рейтингового агентства строительного комплекса, о чем сообщает "РБК Недвижимость". Эта цифра немного снизилась с 72,7% в 2021 году.

Фото: web.archive.org by msdte is licensed under Creative Commons CC0 License

В апреле 2024 года число городов, где ведется строительство многоквартирных домов, увеличилось до 346 (30,9% от общего числа городов), тогда как в 2021 году таких городов было 305 (27,3%).

Застройщики в апреле 2024 года строили жилье общей площадью 98,9 миллионов квадратных метров, что больше, чем 90,4 миллиона квадратных метров в осень 2021 года. В городах-миллионниках объем строительства увеличился с 51,9 млн кв. м до 52,2 млн кв. м. Доля жилищного строительства в этих городах составила 93%, что на 1% больше, чем ранее.

Эксперты фиксируют усиление строительной активности в ряде городов, где ранее застройщики не занимались жильем. В 2021 году в 812 городах не строили многоквартирные дома, а к апрелю 2024 года их количество снизилось до 771 города.

С осени 2021 года в 89 городах началось строительство нового жилья. Среди них — Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Жуковский, Березовский, Хасавюрт. Однако, в 48 городах застройщики прекратили новое строительство, включая Лосино-Петровский, Звенигород, Клин, Богородск и Подпорожье.

В период с 2021 по 2024 год в 701 городе жилье не строилось. Крупнейшие из них — Орехово-Зуево, Прокопьевск, Норильск, Видное, Сызрань и Георгиевск.

Основной причиной нежелания застройщиков возводить новое жилье является отсутствие спроса, как уточняет президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. В таких городах часто наблюдаются низкие цены на вторичное жилье и распространено индивидуальное строительство.