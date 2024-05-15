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Стоит ли обрывать усы у огурцов? Рассказываем

Разбираемся в вопросе выращивания огурцов

1:56
Садоводство » Овощи

Огурцы — это один из самых популярных овощей, который широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств. Однако, существует мнение о том, что для получения более красивого и ухоженного внешнего вида огурцов, необходимо обрывать их усы. Давайте разберёмся, стоит ли это делать на самом деле.

Разбираемся в вопросе выращивания огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во-первых, что такое усы у огурцов? Это маленькие шипы, которые растут на поверхности огурца и могут быть как мягкими, так и жесткими. Они выполняют важную функцию защиты огурца от вредителей и болезней, а также помогают ему удерживать влагу и питательные вещества. Поэтому, обрывая усы, мы лишаем огурец естественной защиты и рискуем ухудшить его качество.

Кроме того, усы являются признаком зрелости огурца. Если они уже начали расти, значит, огурец готов к сбору и имеет оптимальный вкус и питательные свойства. Обрывая усы, мы можем собирать огурцы раньше срока, что может негативно сказаться на их вкусе и качестве.

Некоторые люди также считают, что обрывание усов помогает огурцам расти больше и быстрее. Однако, это не имеет научного подтверждения и скорее является мифом. Рост огурцов зависит от множества факторов, включая погодные условия, удобрения и полив. Поэтому, обрывание усов не окажет существенного влияния на их рост.

Кроме того, обрывание усов может повредить огурцы и стать причиной развития болезней. При этом, если усы обрываются неправильно, они могут оставить на поверхности огурца раны, через которые могут проникнуть вредители и болезни. Поэтому, если вы все же решите обрывать усы, необходимо делать это аккуратно и с использованием специальных инструментов.

Ты удивишься - можно ли обрывать усы у огурцов?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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