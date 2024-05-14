Телеведущий Иван Ургант улетел в Грузию после запрета Минкультом проката фильма с его участием

Телеведущий Иван Ургант станцевал под песню шведского музыкального коллектива в Грузии.
Иван Ургант поделился в "Инстаграме"* видео, на котором он танцует в залитом солнце грузинском дворике. Вокруг виднеются вывески на грузинском языке.
Звезда ТВ в кепке и с усами исполнил долгий жизнерадостный танец под песню Lovefool группы The Cardigans.
Ранее сообщалось, что Минкульт запретил фильм с Ургантом к показу в кинотеатрах России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".