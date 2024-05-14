Телеведущий Иван Ургант улетел в Грузию после запрета Минкультом проката фильма с его участием

Иван Ургант станцевал в Грузии после запрета фильма в РФ с ним в главной роли

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант станцевал под песню шведского музыкального коллектива в Грузии.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Иван Ургант поделился в "Инстаграме"* видео, на котором он танцует в залитом солнце грузинском дворике. Вокруг виднеются вывески на грузинском языке.

Звезда ТВ в кепке и с усами исполнил долгий жизнерадостный танец под песню Lovefool группы The Cardigans.

Ранее сообщалось, что Минкульт запретил фильм с Ургантом к показу в кинотеатрах России.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской