Число обращений по вопросам выплат по инвестиционному страхованию жизни выросло до 560 в 2023 году

Обращения по инвестиционному страхованию жизни выросли на 40% в 2023 году

2:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Количество обращений к финансовому уполномоченному по вопросам страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней занимает второе место среди всех обращений клиентов страховых компаний. В 2023 году увеличилось число обращений, связанных с выплатами по договорам инвестиционного страхования жизни. Об этом сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции "Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании".

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В 2022 году Служба финуполномоченного получила 399 обращений по выплатам ДИД по договорам инвестиционного страхования, а в 2023 году этот показатель вырос до 560.

В первом квартале 2024 года поступило более 10 обращений по договорам страхования жизни, по которым совокупная страховая выплата при дожитии до окончания срока страхования оказалась меньше уплаченной страховой премии. Эти договоры были заключены в 2017 и 2018 годах, а один — в конце 2023 года.

Максимова отметила, что по этим договорам страховая сумма при дожитии составляет всего 10-15% от уплаченной страховой премии.

"Напомню, что в соответствии с минимальными стандартными требованиям к таким видам страхования, установленным Банком России, размер выплаты по дожитию не может быть менее уплаченной страховой премии. А с 1 апреля действуют нормы о том, что этот размер не может быть меньше страховой премии, умноженной на коэффициент с учетом ключевой ставки ЦБ. Но все эти требования распространяются только на ситуацию, когда страховая премия меньше 1,5 млн рублей. Это особая защита неквалифицированного инвестора", — пояснила Максимова.

Она также привела пример инвестиционного страхового продукта, предлагаемого одной крупной страховой компанией: договор был заключен на 3 месяца, премия составила 2,5 млн рублей, а через 3 месяца дополнительный инвестиционный доход составил 2,2 млн рублей. В результате потребитель потерял 300 000 рублей. По мнению Максимовой, такие условия противоречат самой сути страхования, как сообщает портал klerk. ru.