Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы

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Как использовать опилки огороднику?

Садоводство » Советы

Опилки - это отходы деревопереработки, которые могут быть полезными для огородников. Они могут использоваться в качестве мульчи, улучшителя почвы и даже как природное удобрение. Однако, чтобы правильно использовать опилки в огороде, необходимо знать несколько важных моментов.

Как использовать опилки огороднику?
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Перед тем как использовать опилки, необходимо убедиться, что они не содержат вредных химических веществ. Если опилки получены из обработанных химикатами деревьев, то их использование может нанести вред растениям и почве. Лучше всего использовать опилки из натуральных, необработанных деревьев.

Также опилки могут быть использованы как мульча для защиты почвы от сорняков и сохранения влаги. Для этого необходимо распределить их слоем толщиной около 5 см вокруг растений. Опилки помогут сохранить влагу в почве, предотвратить рост сорняков и защитить корни растений от перегрева.

Кроме того, опилки могут быть использованы как улучшитель почвы. Они содержат много органического вещества, которое разлагается и обогащает почву питательными веществами. Для этого опилки необходимо смешать с почвой перед посадкой растений или использовать как слой между рядами.

Также опилки могут быть использованы как природное удобрение. Они содержат много азота, который является важным элементом для роста растений. Для этого опилки необходимо смешать с компостом или перегноем и оставить на несколько недель для разложения. Затем полученное удобрение можно использовать для подкормки растений.

Но не стоит забывать, что опилки могут привлечь вредителей, таких как термиты или муравьи. Поэтому необходимо следить за состоянием опилок и при необходимости убирать их из огорода.

Опилки на огороде. Все за и против
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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