Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы

Опилки - это отходы деревопереработки, которые могут быть полезными для огородников. Они могут использоваться в качестве мульчи, улучшителя почвы и даже как природное удобрение. Однако, чтобы правильно использовать опилки в огороде, необходимо знать несколько важных моментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International