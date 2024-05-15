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Антарктические ледяные керны раскрыли шокирующие факты о скачках CO2

PNAS: ледниковые керны раскрывают резкие скачки CO2 в истории климата Антарктиды

1:10
Наука

Климатологи из Университета штата Орегон исследовали ледниковые керны из Антарктиды, чтобы изучить изменения климата и атмосферы в прошлом.

PNAS: ледниковые керны раскрывают резкие скачки CO2 в истории климата Антарктиды
Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анализ пузырьков воздуха в кернах показал, что во время крупнейшего естественного подъема уровень углекислого газа увеличился на 14 частей на миллион за 55 лет. Эти скачки происходили раз в 7000 лет, однако при современных темпах такой рост занимает всего 5-6 лет, сообщает PNAS.

Ученые также обнаружили связь между повышением уровня углекислого газа и холодными периодами в Северной Атлантике, известными как "события Генриха". Разрушение ледникового щита Северной Америки усиливало западные ветра в южном полушарии, что приводило к высвобождению углекислого газа из южного океана.

Эти данные важны для прогнозирования будущих климатических изменений. Модели предсказывают усиление западных ветров в следующем столетии, что снизит способность Южного океана поглощать углекислый газ, ускоряя глобальное потепление.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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