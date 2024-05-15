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Значительное увеличение доли рынка Ингосстраха в Вологодской области: 857 млн рублей сборов и 3,6 тыс. страховых случаев

"Ингосстрах" увеличил долю рынка каско в Вологде до 14% в 2023 году

1:53
Страхование

В 2023 году компания собрала в регионе 857 млн рублей, при этом количество зафиксированных страховых случаев превысило 3,6 тысячи.

"Ингосстрах" увеличил долю рынка каско в Вологде до 14% в 2023 году
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Региональный филиал компании показал увеличение доли рынка в сегменте каско, оформив почти каждый третий такой полис в области. Всего по каско было собрано 160 млн рублей, что представляет собой более 14% рыночного объёма в денежном выражении.

Стабильные показатели демонстрирует и сегмент ОСАГО с общими сборами в 300 млн рублей, что соответствует около 120 договорам в день. В страховании имущества частных лиц и по ипотечным программам компания зафиксировала сборы более 260 млн рублей, что равно приблизительно 135 договорам ежедневно.

За год в Вологодской области было зафиксировано свыше 3,6 тысяч страховых случаев, в результате которых клиентам выплачено более 330 млн рублей.

Одна из крупнейших выплат была произведена в сегменте комплексного ипотечного страхования, где после возгорания жилища из-за перегретой трубы дымохода клиенту было выплачено свыше 6,5 млн рублей. В другом случае, после пожара, вызванного коротким замыканием, выплата по страхованию имущества составила более 4,3 млн рублей.

Самый значительный ущерб по каско был возмещён в размере более 5,7 млн рублей после поджога автомобиля. Ещё одна значимая выплата в 4,5 млн рублей была сделана водителю, который потерял управление и съехал в кювет.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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